Harry Styles y Olivia Wilde rompen su relación y este podría haber sido el motivo

La historia de amor de Harry Styles y Olivia Wilde ha llegado a su fin. Tal y como recoge la revista People, después de casi dos años de relación, la pareja habría tomado la decisión de terminar su noviazgo, al menos de momento.

La información con la que cuenta la citada revista, es que el cantante británico, de 28 años, y la cineasta estadounidense, de 38 años, habrían decidido hacer una «pausa». Es decir, que no dan su relación terminada de manera definitiva, sino que en estos momentos parece que sus vidas no son compatibles.

«Él todavía está de gira y ahora se va al extranjero. Ella se está enfocando en sus hijos y su trabajo en Los Ángeles», dice una fuente cercana a la pareja en las declaraciones a la revista People. «Es una decisión muy amistosa», añade la misma fuente.

Harry Styles and Olivia Wilde are hitting the brakes on their romance.

«He’s still touring and is now going abroad. She is focusing on her kids and her work in L.A.,» says one source. «It’s a very amicable decision.»

