Harry Styles cancela varios de sus próximos conciertos por problemas de salud

Malas noticias para los fans de Harry Styles. El artista británico se ha visto obligado a aplazar varios conciertos de su gira Love on Tour, que actualmente se encontraba en su etapa por Estados Unidos, debido a un problema de salud.

El artista parece sufrir un leve problema de salud puntual por una gripe, y a pesar de sus intentos por mantener el show, finalmente los médicos le han aconsejado guardar reposo, por lo que varios de sus conciertos por Estados Unidos se han visto afectados.

Con su Love on Tour, la gira de presentación de su último disco Harry’s House, el artista británico se ha sumergido en su gira más multitudinaria y más larga hasta la fecha. Su disco, uno de los más vendidos del año, le ha llevado a una gira mundial muy exigente, que parece que le está pasando factura.

Debido a que aún le queda mucha gira por delante, pues a lo largo de 2023 también se recorrerá Europa, con varias paradas en España incluidas, Harry Styles ha decidido hacer caso a las recomendaciones de los médicos y tomarse un descanso. Asimismo, una vez recuperado de su gripe, tomará precauciones para no tener que verse obligado a suspender más conciertos.

Para tranquilidad de sus fans españoles, Harry Styles mantiene sus conciertos de en Madrid y Barcelona de 2023, puesto que aún quedan bastantes meses para que el artista británico llegue con su Love On Tour a nuestro país.

Los conciertos de Harry Styles que se han cancelado han sido los que iban a tener lugar los días 5, 6 y 7 de noviembre en el pabellón Kia Forum, en Inglewood, (Los Ángeles, California, EEUU). Estos conciertos, se han aplazado a los días 26, 27 y 29 de enero de 2023.

Harry via his Instagram story, announcing that the next three shows will be postponed. We hope he feels better soon. ❤️ pic.twitter.com/eBLz6uXBOS

— HL Daily (@UpdateHLD) November 6, 2022