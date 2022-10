Harry Styles lanza el videoclip de ‘Music for a sushi restaurant’

A pesar de que ya han pasado cinco meses desde que Harry’s House viera la luz, el artista británico Harry Styles sigue sorprendiendo a sus fans con lanzamientos relacionados con su último disco. Y el pasado viernes vio la luz un nuevo videoclip, ni más ni menos que el de Music For a Sushi Restaurant.

De esta forma, la estrella de la música mundial sorprendió a sus fans con el nuevo vídeo musical de la primera canción del disco. Un videoclip que como era de esperar, tuvo una gran acogida en YouTube, donde durante las primeras horas tras su lanzamiento sumó más de 6 millones de reproducciones.

En este nuevo videoclip, Harry Styles se mete en la piel de un tritón. De esta forma, luce una gran barba que recuerda a un naufrago, mientras interpreta la canción en la cocina de un restaurante. Una nueva caracterización sorprendente, debido al mundo de fantasía que al artista le gusta crear en cada uno de sus videoclips.

Music For A Sushi Restaurant. Out Now. pic.twitter.com/MItCgfDE3W — Harry Styles. (@Harry_Styles) October 27, 2022

De esta forma, parece que Harry Styles se hubiera inspirado en un personaje como Úrsula de La Sirenita, para este nuevo videoclip, en el que es capturado por unos pescadores que le intentan capturar para más tarde cocinarle en un restaurante.

Un videoclip cinematográfico, a la altura de sus anteriores lanzamientos, muy divertido y donde se han cuidado al máximo todos los detalles, en el que el artista británico caracterizado de tritón también se convierte en una atracción de feria con la que ganan dinero.

El videoclip de Music for a sushi restaurant es el tercer vídeo musical que Harry Styles presenta de su último álbum de estudio Harry’s House. Tras el éxito de As it Was y Late Night Talking, Harry apuesta por Music For Sushi Restaurant, una canción que no ha tardado en colarse entre las favoritos de los fans.