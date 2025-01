Florence Pugh revela qué película no volvería a rodar: «En algunos papeles he dado demasiado»

En una industria dominada por los rostros más jóvenes, pocas actrices han tenido un ascenso hacia el éxito tan abrumador como Florence Pugh. La intérprete británica cumplió hace algunos días 29 años, pero a su corta edad ya se ha puesto a las órdenes de los más conocidos cineastas, obteniendo en 2020 su primera nominación al Oscar en la categoría de Mejor actriz de reparto por Mujercitas. Sin embargo, la de Oxford no es un perfil que vaya a quedarse encasillado en los dramas de época. Porque si algo ha demostrado en la elección de sus papeles, desde su debut en 2014 con The Falling, es que a Pugh ningún género ni personaje parece poder resistirse a su entregado carisma, casi todoterreno. Y decimos «casi» porque en una reciente entrevista, la estrella ha confesado cuál es la película en la que no volvería a aparecer.

El mundo superheroico de Marvel, el desierto de Arrakis, la distopía heteropatriarcal de No te preocupes querida…Florence Pugh ha estado presente con múltiples roles en personajes por diferentes universos alternativos. Tanto que a una figura de su talla, difícilmente podría impresionarle algún planteamiento o relato, por complicado que este parezca. No obstante, en este caso la película en cuestión que le estresó a niveles de superar sus propios limites mentales fue una producción que la encumbró al reconocimiento mundial. Hablamos de Midsommar, la historia Folk horror que nos dejó sin aliento en 2019 y que vino a confirmar que el talento tras las cámaras Ari Aster, no había sido fruto de la casualidad con el brillante debut de Hereditary un año antes. Así, junto a Robert Eggers, este cineasta norteamericano se ha convertido en uno de los referentes del género, donde este 2025 seguirá experimentando con su estilo cinematográfico en el western Eddington.

Pero Midsommar fue con diferencia, la protagonista que más ha traumatizado a Pugh, como bien ha contado recientemente en el podcast Reign With Josh Smith.

«Ha habido papeles en los que he puesto demasiado de mí misma y después me han dejado rota durante mucho tiempo. Como cuando hice Midsommar. Está claro que me dejé llevar hasta lugares en los que me hice daño a mí misma», comenzaba explicando la actriz. Inmediatamente después, confirmó que sería una historia a la echando la vista atrás, no regresaría:

«Para tener las ideas claras con estas cosas necesitas pensar ‘Vale, no puedo volver a hacerlo porque ha sido demasiado. Pero entonces revisto mi trabajo y me siento muy orgullosa de lo que hice, y muy orgullosa de lo que salió de mí. Aun así, está claro que hay cosas de ti misma que debes respetar», terminaba de confesarle a la revista Variety. Por otra parte, esto no quiere decir que el rodaje fuese en sí mismo, una pesadilla para Pugh. De hecho, describió a Aster como «un genio chiflado» y una persona con un sentido del humor muy agudo, intentando que se riese durante el rodaje.

¿De qué trata ‘Midsommar’?

La sinopsis oficial de Midsommar es la siguiente: «Una pareja estadounidense que no está pasando por su mejor momento, acude con varios amigos a Midsommar, un festival de verano que se celebra cada 90 años en una pequeña localidad de Suecia. Al principio todo comienza como un lugar de ensueño en el que el sol no se pone nunca, pero poco a poco todo se vuelve una oscura pesadilla cuando los misteriosos aldeanos les invitan a participar en sus tradiciones perturbadoras».

Capitaneada por Florence Pug, el reparto de la cinta se completa con Jack Reynor (Sing Street), Will Poulter (El renacido), William Jackson Harper (Paterson), Ellora Torchia (La casa del dragón), Archie Madekwe (Saltburn) y Vilheim Blomgren (Clark), entre otros.

Con una duración de dos horas y media, Midsommar está disponible bajo suscripción en FlixOlé y Prime Video.

El futuro de Florence Pugh

Más allá de ser un icono de algunos títulos de bajo presupuesto, Florence Pugh seguirá al pie del cañón próximamente, en los grandes filmes de acción comerciales. Como recuperando su rol de nueva Viuda negra en Thunderbolts o volviendo a ser la princesa Irulan en Dune: Mesías. Aunque en realidad, la adaptación de la segunda novela de Frank Herbert no llegará a la gran pantalla hasta al menos, el 2026.

Este año protagonizará la serie de Netflix, East of Eden. Una ficción relacionada con el clásico de Elia Kazan, Al este del edén. En ella, Zoe Kazan, la nieta del legendario director, ejerce como showrunner del show. Por último, en 2026 liderará el proyecto The Maid y estará en el debut como director del actor Alexander Skarsgård, The Pack.