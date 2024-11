El drama de Netflix que pasó desapercibido pero es una obra de arte: casi 2 horas de puro drama

Con tanto contenido y, desde una perspectiva casi inabarcable a nivel de consumo, las recomendaciones cinematográficas nunca habían adquirido una relevancia tan importante como la vivida actualmente en la era del streaming. Pues en realidad, a muchos ya nos faltan manos para contar las plataformas disponibles y cada vez más, estas conceden más estrenos a sus suscriptores. Algo que lleva inevitablemente a que muchas grandes películas queden enterradas bajo los caprichos de un algoritmo un tanto desagradecido. Por ello, hoy queremos rescatar el drama de Netflix que pasó desapercibido en los Oscar. Una thriller alabado por la crítica y protagonizado por una de las jóvenes estrellas más imponentes de Hollywood.

La cinta en cuestión es El prodigio, una adaptación de la novela homónima de Emma Donoghue que llegó a «la gran N roja» el 16 de noviembre del 2022. Un año en el que la empresa que dirigen Ted Sarandos y Dan Lin sacó su músculo financiero con proyectos de la talla de El agente invisible o Sin novedad al frente. Sin embargo, este drama de Netflix no logró la repercusión esperada, ni en los circuitos de premios, ni en nivel de visualizaciones de un target de público dentro de la marca que parece necesitar siempre estímulos constantes. Pero que su ritmo pausado no os engañe, El prodigio alimenta un misterio principal a través del magnetismo de su protagonista, una pletórica Florence Pugh que ese mismo año protagonizó la polémica No te preocupes querida y que meses atrás debutó en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) como la nueva «Viuda negra» de la casa de las ideas. Pero ¿De qué trata esta historia que estuvo nominada en los BAFTA al mejor filme británico?

‘El prodigio’: sinopsis

La sinopsis oficial de El prodigio es la siguiente: «Región irlandesa de las Midlands, 1862. Una niña deja de comer pero permanece milagrosamente viva y en buen estado. Por ello, la enfermera Lib Wright es llevada al pequeño pueblo para observarla, en un momento donde abundantes turistas y pregrinos se reúnen para contemplar a la pequeña que según se dice, lleva sin comer durante meses. ¿Tiene el pueblo a una nueva santa o el sobrenatural suceso esconde motivos más oscuros?».

Aparte de Pugh, el reparto del drama de Netflix estuvo coprotagonizado por Tom Burke (Furiosa), Kíla Lord Cassidy (Viewpoint), Niamh Algar (Raised by wolves), Ciaran Hinds (Munich), Toby Jones (Capitán América), Elaine Cassidy (Los otros) y Brian F. O’Byrne (Million Dollar Baby), entre otros. Aunque la producción sea irlandesa, el cineastas detrás de El prodigio es el chileno Sebastián Lelio. Una figura del cine iberoamericano que ganó el Oscar a la Mejor película internacional por Una mujer fantástica y que ese mismo año, filmó la estimulante Disobedience. A pesar de lo ignorado que fue su último largometraje, la proyección internacional del realizador no ha disminuido. En 2025 dirigirá a Andrew Garfield y a Daisy Edgar-Jones en Voyagers y a Scarlett Johansson en Bride, un proyecto firmado por Apple TV + y el sello A24.

Como fenómeno literario el relato fue un éxito en Canadá, la tierra natal de la escritora, la cual colaboró además en la elaboración del libreto final que adaptó la guionista Alice Birch. Años antes, el mundo del cine ya había adaptado La habitación, otra de la novelas más elogiadas de la autora. Estrenada oficialmente en el Festival de Cine de Telluride, seguido de una presentación en el certamen de Toronto, El prodigio recibió un cálido recibimiento por parte de la prensa especializada e incluso logró obtener un 87% de críticas positivas en la conocida web de Rotten Tomatoes.

Un drama de Netflix para la reflexión

En su momento y, como toda novedad, este drama de Netflix logró permanecer algunas semanas en el Top 10 de contenido más visto. Hoy, esa presencia se ha visto condenada al ostracismo de otras grandes obras creadas por la empresa californiana, como pueden ser El irlandés, Roma o El asesino. Y es que al servicio de transmisión no le influyen tanto las grandes críticas y de facto, en su lista de películas que manejan los récords de visualizaciones existe una mayoría de historias con reseñas bastante infames.

En cambio, El prodigio recibió buenas valoraciones, como la de Justin Chang para Los Angeles Times, en la que se determina que Lelio y su equipo «han hecho una reflexión inteligente y sutil sobre la necesidad del escepticismo y de la fe». De ella se destacó de forma general su atmósfera, su intriga y el papel de Pugh. Con una duración inferior a las dos horas, se trata de una opción perfecta para una noche de cine entre semana.