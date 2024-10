Netflix se aprieta el cinturón: la plataforma desea crear mejores películas con presupuestos reducidos

Con simplemente echar un vistazo a los estrenos originales de Netflix en el 2024, cualquiera puede darse cuenta de que la tendencia de la plataforma es la de abandonar su intento de rivalidad directa con la espectacularidad de la exhibición cinematográfica. Así, atrás quedan aquellas superproducciones que superaban los 150 millones de dólares de presupuesto como Alerta roja (2021) o El agente invisible (2022), priorizando otro tipo de contenidos que aunque siguen teniendo a ciertas estrellas como protagonistas, no alcanzan a disponer de ese grado de inversión desmedido. Un cambio de estrategia que ya se inició con el cambio de Scott Stuber por Dan Lin y que ahora, podría aumentar con la entrada del 2025.

Como toda nueva norma, «la gran N roja» no se librará de tener una excepción en el catálogo del próximo año. Hablamos de The Electric State (Estado eléctrico), una adaptación dirigida por los hermanos Russo y protagonizada por Millie Bobby Brown que le ha costado unos 320 millones de dólares a la marca liderada por Ted Sarandos. Claro está que este es un proyecto nacido en la época de bonanza e inversión descontrolada de Stuber, el cual se encontraba demasiado avanzado como para poder cancelarlo (algo que no dudamos que haya sido intentado en algún momento por la major). Sin embargo y con este caso aislado como anécdota, Netflix podría haber terminado su intento de conseguir el Oscar a la Mejor película que tanto ha buscado en los últimos años, renunciando a crear más piezas de la talla de El irlandés, Roma o El juicio de los 7 de Chicago que apuesten a competir de tú a tú con las producciones de Paramount Pictures, Universal o Warner bros.

Una nueva Netflix en camino

Según un último informe que ha indagado en el futuro más inmediato de la compañía, el productor ejecutivo Dan Lin estaría dispuesto a crear menos cintas, ajustar la inversión y no volverse locos a la hora de intentar captar a las grandes estrellas de Hollywood. Algo que contrarresta con la noticia de hace algunos días que aseguraba que Netflix había puesto 150 millones encima de la mesa para fichar a Margot Robbie y a la futura adaptación literaria de ‘Cumbres Borrascosas’.

Y es que al igual que The Electric State, todavía existirán largometrajes que se escaparán de la norma, como la nueva versión de Las crónicas de Narnia que prepara Greta Gerwig, la próxima cinta de Kathryn Bigelow y el reencuentro entre Will Smith y Michael Bay más de 20 años después de Dos policías rebeldes II. Un tipo de contenido que se permitirá el lujo de no responder a los recortes de Lin.

El análisis y el estudio han sido indagado por el medio Bloomberg, el cual cree que tanto Lin como Sarandos y como la directora de contenidos Bela Bajaria quieren cambiar dos de los preceptos que están instaurados en la mente del público. El primero de ellos se resume en que Netflix no produce historias de calidad y el segundo, que dichas narrativas no logran brillar fuera del catálogo de la plataforma. Para resolver esto, el sello tendrá que apretarse el cinturón con la compensación económica que le otorga a sus superestrellas. Porque puede que Alerta roja funcionase tremendamente bien a nivel de producciones, pero supuso que por ejemplo, 50 millones de dólares fueran director al bolsillo de Dwayne Johnson. Por no mencionar lo que ganaron Ryan Reynods o Gal Gadot con sus otras colaboraciones con el gigante audiovisual.

3 normas para el 2025

Salvando las distancias con aquellos filmes en los que mayor desembolso económico esté justificado, la idea de la actual líder en el mercado del streaming es la de acotar el cerco creativo y ser, mucho más efectivos con sus proyectos. Por ello, Lin ha generado departamentos concretos que se enfocarán en desarrollar historias de subgéneros del celuloide, aspirando a seguir desarrollando unas 25 o 30 películas al año que estén siempre por debajo de los 100 millones de dólares de presupuesto.

Un control que tiene todo el sentido del mundo en un mercado del streaming completamente saturado y donde la mayoría de las inversiones y sueldos desorbitados de las estrellas parecen una burbuja que tarde o temprano terminará por reventar en la industria. Porque… ¿cómo se explica en la débil exhibición actual que Cameron Díaz se llevase 45 millones de dólares por volver a la actuación y protagonizar un filme tan infame como De vuelta a la acción? Dicho historia llegará al terminal el próximo 17 de enero, como otro de esos ejemplos que tienen los días contados dentro del negocio de las compañías de vídeo bajo demanda.

Desconocemos si Netflix logrará el aumento de calidad deseado. Lo que parece cierto es que su economía asumirá muchos menos riesgos.