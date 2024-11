Le gusta a todo el mundo: la película de Amazon Prime que te va a dejar sin palabras

El cine de 2024 nos ha dejado grandes películas que posiblemente, tengan un hueco en los Oscar del próximo año. Unas cintas que gracias a las plataformas de streaming, ya están al alcance de los suscriptores de las mismas. Por eso, hoy recomendamos la película de Amazon Prime Video que conquistó a los espectadores y a la crítica el pasado mes de abril en su estreno en los cines y que ahora, está arrasando en la plataforma de la empresa matriz que fundó Jeff Bezos. Un melodrama tenístico protagonizado por tres jóvenes estrellas de la interpretación que dado su impacto, no tardará en convertirse en un título de culto para la generación Z.

La cinta en cuestión es Rivales. La historia que sin duda, nos trajo a principios de la temporada cinéfila uno de los triángulos amorosos más imponentes del séptimo arte en la última década. Una relación de poder entre personajes que ejemplifica a grandes rasgos, toda la moda entorno a la pérdida del protagonismo de la monogamia en el mundo de las relaciones actuales. Dirigida por Luca Guadagnino, esta película de Amazon Prime logró recaudar 96 millones de dólares en todo el mundo, después de un estreno que llegó 6 meses después de lo planeado por culpa de la huelga de actores de Hollywood. Algo que no supuso un impacto realmente relevante, pues la promoción posterior fue un éxito gracias a la presencia de Zendaya en múltiples países. La protagonista de Euphoria y estrella de Marvel, ejerció su función como reclamo mayoritario del gran público, siendo también parte de la producción del filme. Así, de los 55 millones de presupuesto, 10 fueron a parar al bolsillo de la californiana. Pero ¿de qué trata Rivales y por qué se ha convertido en un auténtico fenómeno en el panorama audiovisual del presente año?

‘Rivales’: un amor a tres en el tenis

La sinopsis oficial de Rivales es la siguiente: «Ambientada en el competitivo mundo del tenis profesional, en el que una exjugadora convertida en entrenadora, Tashi, ha conseguido transformar a su marido Art en campeón de varios torneos del Grand Slam. Tras una racha de derrotas, Tashi le inscribe en un torneo ‘Challenger’ (una de esas competiciones de menor nivel) en el que se termina encontrando con Patrick, el antiguo mejor amigo de Art y ex novio de Tashi».

El 2024 de Zendaya ha sido espectacular. No porque haya estado presente en múltiples proyectos, sino porque su protagonismo tanto en Rivales como en Dune: Parte dos ha sido mayúsculo, ocupando las portadas de dos de las producciones audiovisuales más importantes del presente año cinematográfico. Al lado de la dos veces ganadora del Emmy, encontramos a los coprotagonistas de la película de Amazon Prime que lleva semanas en el Top 10 de lo más visto dentro de la plataforma. Uno de ellos es la estrella de West Side Story (2021), Mike Faist y el otro, uno de los intérpretes del momento: el británico Josh O’Connor. Actor de The Crown y protagonista de la magnífica La quimera, en 2025 dará otro salto gigantesco dentro de la industria cuando forme parte del reparto de Puñales por la espalda 3, repita a las órdenes de Guadagnino en Separate Rooms y comparta elenco con Paul Mescal en The History of Sound. En 2026 protagonizará junto a Emily Blunt la nueva película todavía sin titulo de Steven Spielberg.

Con este reclamo de jóvenes estrellas, Rivales se convirtió de facto en un espacio que brotó como una tendencia superficial que entró de lleno en toda una nueva generación de espectadores. No es una cuestión únicamente de edad, la prensa especializada en términos generales la abanderó como una de las sorpresas de la temporada. Entre sus máximas triunfos, se encuentra el guion del debutante Justin Kuritzkes, quien está también detrás de la adaptación de la próxima historia de Guadagnino, Queer y la banda sonora de Trent Reznor y Atticus Ross, clara candidata en su categoría a los próximos premios de la alfombra roja.

El tenis es el sexo

Puede que tanto la premisa como su material promocional puedan hacer creer que Rivales es una trama erótica, pero nada más lejos de la realidad. Este despliegue sensual se articula en una premisa que se verbaliza al comienzo de la película: el tenis es el sexo. Por eso en la historia, todo lo que rodea a la competición, tiene que ver la tensión sexual y conflictos entre sus protagonistas dentro de una composición de tres en la que paradójicamente, no se puede jugar al mencionado deporte.

Disponible en Prime Video desde el pasado 7 de octubre, Rivales dura poco más de dos horas y es una opción fantástica para un finde semana lleno de cine.