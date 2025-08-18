Trump elogia el traje de Zelenski en la Casa Blanca tras el fiasco de febrero: «Estás fabuloso»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha pasado por alto la vestimenta de su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, durante su encuentro en la Casa Blanca este lunes 18 de agosto. Trump ha sonreído mientras destacaba que Zelenski había elegido un atuendo formal y apropiado para la ocasión, en un gesto de cordialidad que contrastó con la tensión de meses anteriores. «Tiene un aspecto fabuloso», ha señalado el periodista, que ya llamó la atención sobre su vestimenta a Zelenski el pasado 28 de febrero. Entonces, su elección informal generó un momento incómodo en el Despacho Oval. «Le he dicho lo mismo», ha añadido Trump, refiriéndose al comentario, en un guiño que ha suavizado la atmósfera y ha permitido centrar la atención en la diplomacia y la seguridad internacional.

El intercambio tiene un trasfondo simbólico. La relación entre ambos líderes había quedado marcada por aquel polémico incidente de febrero, cuando un comentario sobre el uniforme de Zelenski encendió los ánimos en la Casa Blanca y derivó en un enfrentamiento con el entonces vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, y con el propio Trump. La reunión terminó con tensiones visibles y un intercambio de palabras que millones de personas presenciaron en televisión.

En esta ocasión, el tono fue notablemente más amistoso y conciliador, reflejando un acercamiento entre Trump y Zelenski. Ambos líderes mostraron voluntad de centrarse en los temas cruciales: la seguridad de Ucrania, la cooperación militar con Estados Unidos y la diplomacia internacional, dejando atrás los desencuentros personales del pasado.

El elogio de Trump al traje de Zelenski también tiene un valor simbólico. Se interpreta como un gesto de respeto y normalización del diálogo, en un contexto en el que ambos países buscan mantener abiertas todas las vías de comunicación ante la posibilidad de un alto el fuego y futuras negociaciones trilaterales que podrían incluir al presidente ruso, Vladímir Putin.

La Casa Blanca había solicitado previamente que Zelenski vistiera traje y corbata para la reunión en el Despacho Oval. La petición surgió después de que su uniforme militar informal se convirtiera en un punto álgido durante la reunión de febrero, que terminó en una acalorada discusión. Tras negociaciones, se acordó que Zelenski utilizara una chaqueta oscura sobre una camiseta negra de estilo militar, similar a la que llevaba en el funeral del Papa Francisco, equilibrando formalidad y su estilo característico.

El resultado fue un encuentro más cordial y constructivo, en el que la atención se centró en las cuestiones estratégicas y diplomáticas, dejando claro que, más allá del simbolismo de la vestimenta, la cooperación entre ambos países sigue siendo un objetivo prioritario en medio de la guerra en Ucrania.