‘La viuda negra’: nuevo ‘true crime’ de Netflix con una estupenda Carmen Machi

Crítica de La viuda negra, la nueva película de Netflix creada por los mismos responsables de la exitosa miniserie El caso Asunta. Se trata de otro true crime centrado, esta vez, en el llamado caso de la viuda negra de Patraix, en el que una mujer convenció a uno de sus amantes para que asesinara a su marido. La cinta está protagonizada por Ivana Baquero (El laberinto del Fauno, Alta Mar) en el papel de María Jesús Moreno Cantó, más conocida como Maje, Carmen Machi (Celeste, Amor de madre, Criminal) como Eva, la inspectora del caso, y Tristán Ulloa (El caso Asunta, Berlín). La película está bien narrada y dirigida pero invita a hacerse algunas preguntas tras su visionado: ¿De qué sirve la ficción basada en hechos reales? ¿Por qué últimamente fascinan más los crímenes cometidos por mujeres?

Sinopsis y datos de producción

Producida por Bambú Producciones (Fariña, El caso Alcasser), y escrita por el mismo equipo de guionistas de El caso Asunta, está basada en la historia del caso conocido como la viuda negra de Patraix: en agosto de 2017 aparece el cadáver asesinado de un hombre en un aparcamiento de Valencia, acuchillado siete veces. Todo apunta a un crimen pasional. El Grupo de Homicidios de la ciudad, con una veterana inspectora al frente, arranca una investigación a contrarreloj que pronto los conduce a una sospechosa que nadie esperaba: Maje, la joven viuda, dulce y serena, que llevaba casada con la víctima menos de un año.

Bajo la dirección de Carlos Sedes y con Ramón Campos como productor ejecutivo, La viuda negra cuenta con Ivana Baquero (El laberinto del Fauno, Alta Mar) en el papel de María Jesús Moreno Cantó, más conocida como Maje, Carmen Machi (Celeste, Amor de madre, Criminal) como Eva, la inspectora del caso, y Tristán Ulloa (El caso Asunta, Berlín) como Salva. Completan el reparto de la película Joel Sánchez, Álex Gadea, Pablo Molinero, Pepe Ocio, Ramón Ródenas, Amparo Fernández y Miquel Mars, entre otros.

¿De qué sirve ficcionar la realidad?

Las ficciones basadas en crímenes reales están de moda. Esas y las que están basadas en libros superventas. Desde un punto de vista empresarial es lógico. Son historias ya testadas por un público mayoritario que se pueden acercar a ellas en primer lugar, tanto por expectativas como por morbo.

Hace poco escuché en redes sociales un debate sobre la deriva de la ficción en el que se planteaba que, últimamente, se necesita explicación para todo, cosa que es contraria a la creación artística. De ahí que se hagan true crimes, para ir sobre seguro, para no salirnos de una realidad ya conocida. Esa era la tesis pero me hizo pensar que todo depende del trabajo que se haga.

Me explico: L¡la ficción moldea la realidad para contar una historia y ésta ha de tener una tesis clara. Ejemplos: El cuerpo en llamas es una buena serie pero no sabe qué quiere contar más allá de presentarnos a una mujer manipuladora y narcisista; El caso Asunta, más allá del asesinato, debate sobre la realidad, sobre los juicios basados en nuestras creencias y valores. ¿Cómo consiguieron hacer esto? Jugando con el punto de vista. El caso Asunta no es la historia de un crimen, es la historia de una investigación y cómo, cada uno de los que intentan resolver el crimen tiene su propia versión de los hechos. No resuelve nada, a pesar de haber una sentencia firme, si no que invita a la reflexión.

Cualquier historia es buena (esté basada en hechos reales o no) si tiene algo que contar, si hay una tesis o se lanza una pregunta al espectador que le haga cambiar. Dicho todo esto, La viuda negra se queda un poco a mitad de camino.

¿La violencia tiene género?

Llama la atención el interés general y de Bambú producciones en particular por hacer true crimes protagonizados por las llamadas femme fatale. ¿Puede tirar más un asesinato orquestado o ejecutado por una mujer que por un hombre? Antropológica y socialmente se relaciona a la mujer con los cuidados y la protección, de ahí, quizá que choque más cuando es una fémina la que se sale del redil. Por otro lado puede que estas ficciones fomenten la imagen de la mujer como alguien vil y astuto que compensa su falta de fuerza física con manipulación y mentiras. Recomiendo encarecidamente Mujeres asesinas, una serie antológica argentina de 2025 basada en un maravilloso libro de Marisa Grinstein.

Una buena narración

¿La violencia tiene género o no? La viuda negra no va resolver esta pregunta, ni siquiera se lo plantea, aunque es un buen ejemplo de pericia narrativa. La película está dividida en capítulos y puntos de vista, lo que resulta una buena estrategia para ir desentrañando el misterio sin ser excesivamente lineal y aburrido.

La cinta comienza con la investigación del crimen, comandada por una policía a la que da vida la mujer que mejor sabe interpretar a personas corrientes de este país; Carmen Machi. Ella es, de lejos, lo mejor de La viuda negra. Cada escena en la que sale es una delicia (esa manera que tiene de interrogar, acercándose como una colega a los acusados). Lástima que, en realidad, tanto el personaje como su trama no lleguen a un puerto narrativo interesante. Ella podría haber ejemplificado la tesis de la película pero se queda a medias.

Luego nos centramos en los criminales, en sus mentes y , si las tienen, en sus motivaciones. Aquí la pregunta es: ¿Por qué una persona prefiere asesinar que a divorciarse? No es por dinero, no. Se lanzan teorías pero es el espectador el que ha de encajar las piezas.

La viuda negra está bien dirigida porque hace creíble la ambientación y la trama. El resto del elenco, impecable. Ivana Baqueiro tiene en su haber un personaje dificilísimo y lo defiende hasta las últimas consecuencias.

Esta película no pasará a la historia del cine (tampoco lo necesita ni tiene una intención gloriosa). Está bien para pasar el rato. Es entretenida pero se olvida pronto.