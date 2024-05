HBO desaparece para convertirse en Max: todas las novedades y grandes estrenos

El próximo martes 21 de mayo, HBO Max se convierte en Max, una plataforma renovada con nuevas funcionalidades, nuevas historias y más mundos de entretenimiento. Este jueves se han presentado todas las novedades que implica este cambio. El servicio de streaming de Warner Bros. Discovery, el conglomerado que nació tras la fusión de WarnerMedia y Discovery Communications, se nutrirá de contenido de ficción y programas de entretenimiento. Además, prepara nuevos proyectos como Furia, la nueva serie creada y dirigida por Félix Sabroso, producida por Producciones Mandarina para Max en España y que contará con la participación de cinco grandes actrices al frente que coinciden por primera vez en pantalla: Candela Peña, Carmen Machi, Cecilia Roth, Nathalie Poza y Pilar Castro. Cierto es que, desde que llegó HBO a España, han hecho pocas ficciones nacionales realmente destacables a nivel de calidad (se salva Patria y poco más) pero, por lo que han contado a los medios, esto va a cambiar. Max pretende ser un referente para contar historias distintas y de autor. esperemos que así sea.

Warner Bros. Discovery (WBD) ha presentado hoy Max, el renovado servicio de streaming de la compañía que llega a España el próximo 21 de mayo para convertirse en el hogar del streaming de todo el contenido de WBD en nuestro país. En un evento celebrado hoy en el Cine Callao de Madrid y al que ha asistido OKDIARIO, WBD ha desvelado sus planes para la nueva plataforma que reúne los títulos imprescindibles de HBO Max, el entretenimiento de Discovery y los eventos deportivos mundiales del servicio de suscripción premium de Eurosport. A partir del 21 de mayo, los suscriptores de Max en España podrán disfrutar de una completa y mejorada experiencia de visionado para toda la familia que incluye los estrenos globales más esperados, películas nuevas e icónicas, deporte en directo y los contenidos de las principales marcas de WBD reunidos en un único lugar por primera vez.

Apuesta por la producción local

Uno de los pilares de la estrategia de Max en España es la apuesta por la producción de contenidos locales de una gran variedad de géneros y temáticas que llegarán a la plataforma en 2024. Desde programas de entretenimiento como Pekín Express, con Miguel Ángel Muñoz, o Naked Attraction, con Marta Flich; hasta series originales Max como Cuando nadie nos ve, dirigida por Enrique Urbizu y protagonizada por Maribel Verdú y Mariela Garriga; o Pubertat, dirigida y protagonizada por Leticia Dolera; sin olvidar producciones documentales de gran relevancia como El caso Sancho, cuyo primer episodio estrenado en abril se ha convertido en el documental de producción local más visto en la historia de la plataforma.

En este sentido, Laura Carafoli, SVP Content Networks & Streaming Local Productions Southern Europe, ha dicho: «Queremos traer a Max historias relevantes para el público local y expandir nuestra propuesta de producciones documentales, que están entre los contenidos más demandados por el público en España. Queremos contar historias que deben ser contadas accediendo de forma única a personajes de interés para crear momentos culturales».

‘Furia’: una serie que promete mucho

Durante la presentación de hoy, Max ha anunciado su próximo proyecto Furia, la nueva serie Max Original que dirige Félix Sabroso. Furia es la historia de cinco mujeres furiosas en busca de venganza, un retrato caleidoscópico de un momento social protagonizado por cinco grandes actrices que coinciden por primera vez en la pantalla: Candela Peña, Pilar Castro, Cecilia Roth, Nathalie Poza y Carmen Machi.

«Furia es una historia contemporánea que refleja el momento en el que vivimos, lleno de conflictos, que desencadena reacciones extremas en nuestras cinco protagonistas. No podíamos contar con mejor talento para contar esta historia que el de su director y creador, Félix Sabroso, y estas cinco actrices icónicas», ha afirmado Alberto Carullo, VP Max Local Original Production WBD Italy & Iberia, sobre la nueva serie original de Max que se ha anunciado hoy.

¿Qué podemos ver en Max?

La llegada de Max a Europa viene marcada por el regreso de la esperada segunda temporada de la serie original de HBO La Casa del Dragón, que se estrena en Europa el 17 de junio. Este verano, Max será el único lugar donde seguir cada minuto de los Juegos Olímpicos de París 2024, incluidos en todos los planes de suscripción, garantizando a los suscriptores un acceso total al mayor acontecimiento deportivo del mundo, junto con expertos en las disciplinas olímpicas de Eurosport. De hecho, a partir del 21 de mayo, toda la oferta de eventos deportivos mundiales premium de Eurosport estará disponible en Max. El complemento Deportes ofrecerá a los aficionados un acceso total a una amplia cobertura en directo y bajo demanda de Grandes Slam de tenis como el Open de Australia y Roland-Garros; las tres Grandes Vueltas ciclistas (Giro de Italia, la Vuelta a España y el Tour de Francia) y la mayor oferta de carreras femeninas; el Mundial de Resistencia WEC, con Las 24 Horas de Le Mans; los principales campeonatos mundiales y Copas del Mundo de deportes de invierno y toda la UFC, uno de los eventos de MMA más importantes del mundo, en exclusiva.

Sumado a todo lo anterior, los suscriptores de MAX podrán disfrutar de una amplia gama de entretenimiento de calidad que incluye franquicias icónicas, películas de Warner Bros. como Barbie, Aquaman y el reino perdido, y Wonka, los HBO Originals The Last of Us, The White Lotus, Euphoria, True Detective: Noche polar, The Regime, El Simpatizante, la segunda temporada de The Jinx (El gafe) y la nueva comedia The Franchise.

Una nueva tanda de Max Originals basados en populares marcas de Warner Bros. llegará a Max, incluyendo The Penguin y Welcome to Derry (Stephen King’s IT). También se ofrecerán películas de la extensa librería del estudio WB, como la franquicia de Harry Potter, Paddington, Matrix, la trilogía de El caballero oscuro, Joker y El señor de los anillos, así como las favoritas de los fans de Discovery 90 días para casarse, La fiebre del oro y Los gemelos reforman dos veces.

Planes de usuarios: ¿Qué pasa si ya tengo HBO Max? ¿Cambia algo?

En España, Max ofrece a sus suscriptores un plan estándar sin publicidad (igual que el actual para HBO Max) que ofrecerá todo el contenido sin interrupciones, en calidad HD y permitirá 30 descargas en cualquier momento; y una experiencia premium que ofrece 4K, streams adicionales y un mayor número de descargas. Además, contratando el Complemento Deportivo que podrá añadirse a cualquier plan base, los suscriptores tendrán acceso a toda la oferta de eventos deportivos en directo de Eurosport.

Los suscriptores actuales de HBO Max podrán descubrir la nueva experiencia en Max manteniendo sus perfiles actuales y su historial de visionado, mientras continúan su viaje en Max en el mismo punto donde lo dejaron. En algunos casos, dependiendo del dispositivo o del sistema operativo, la aplicación HBO Max se actualizará automáticamente a la aplicación Max. En otros casos, cuando los usuarios abran su aplicación HBO Max, se les pedirá que descarguen la nueva aplicación Max, lo que les permitirá empezar a explorar la nueva plataforma con sólo unos clics.