Carmen Machi ha vuelto a El Hormiguero y se confirma como una de las invitadas que más veces ha pasado por el programa. La actriz ha acudido esta vez para hablar con Pablo Motos de su nueva película Tratamos demasiado bien a las mujeres, que llegará a los cines el próximo viernes 15 de marzo, pero también se sus visiones y experiencias paranormales.

La intérprete se mete en el papel de una mujer muy patriota que está dispuesta a hacer lo que sea por defender a su pueblo, una historia que está ambientada en la España de 1945. En plena posguerra recibe el asalto de unos maquis en el lugar donde se está probando su vestido de novia, algo que le hará tomar las riendas de la situación para que nadie le arruine su gran día.

Carmen Machi nos cuenta la trama de ‘Tratamos demasiado bien a las mujeres’, la nueva película que estrena este viernes en cines #MachiEH pic.twitter.com/gbwJDvFasw — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 12, 2024

«Toca muchos palos. Tiene una alta carga de feminismo, que aparentemente puede que no se vea: ella lleva las riendas de su vida y la de los demás. Mi personaje, la protagonista, siente que es la única que puede solucionar la cosa, tiene un rollo Kill Bill de Tarantino; aunque lo que la caracteriza sobre todo es su humor negro», ha explicado a Motos.

Según Machi, su papel de Remedios «tiene un alto grado de sentido de la justicia, pero para ella. Es una falangista fanática, que considera que todo el que esté en el lado equivocado de las cosas hay que aniquilarlo». Otra de las características de esta mujer es que «se va a casar con 60 años, es virgen… es muy apetecible».

Las visiones de Carmen Machi que han asustado a Pablo Motos

Pero no todo en la vida de la invitada de Pablo Motos es el mundo del cine, también tiene experiencias muy especiales lejos de los rodajes y solo unos pocos conocen. Pese a que se tratan de temas paranormales, no ha dudado en contarlos ante las cámaras a los casi dos millones de espectadores que siguen cada noche el programa.

El presentador valenciano ha querido sacar a la luz que le han informado de que es una «persona bastante intuitiva», algo que ella misma ha confirmado, especialmente con el mundo del fútbol y ve los goles antes de que ocurran: «Veo venir los del contrario. Veo el diseño del gol, la jugada. Soy del Real Madrid, evidentemente». Pese a que se trata de una habilidad muy especial, cree que no es tan rara y cree «que le pasa a más gente».

Pero el conductor de El Hormiguero tenía más datos, alguno que incluso ha sorprendido a Machi, al preguntarle si es cierto que había vivido en un piso con presencias fantasmales. «Yo vivía en un piso por la zona de Huertas (un conocido barrio de Madrid) y que cuando me acostaba notaba que me tocaban. Me incomodaban muchísimo y no podía dormir. No sabía que conocías esta historia», ha comenzado contando.

La experiencia paranormal de Carmen Machi #MachiEH pic.twitter.com/Q37PFNn3v1 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 12, 2024

«Empezó a pasar el tiempo, una noche, otra noche… y pedí a mi compañero de piso, que es el que me llevó allí a vivir, si podía dormir con él», fue en ese momento cuando su amigo decidió contarle la verdad que le había estado ocultado y le confesó que en aquel piso habían muerto tres prostitutas asesinadas, precisamente en la que era su habitación.

Con este importante dato, Carmen Machi decidió volver a su habitación y enfrentarse a estos fantasmas a gritos cuando comenzaron a molestar: ¡Por favor, vale ya. Dejadme dormir. Basta!». Y fue en ese momento cuando las fotos que tenía en la pared comenzaron a caer al suelo, siendo el último momento en que la molestaron. Ante esta historia, Pablo Motos quedó horrorizado: «Me acabo de hacer caca».

Pero esa no parece ser la única experiencia con espíritus que ha tenido la actriz, ya que ha seguido asegurando que ve presencias y que nota «a gente que no está, gente que se ha ido». Pese al miedo que estaba pasando el presentador, ella lo ha contado completamente segura porque «no vienen a hacerme daño».