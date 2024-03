‘El Hormiguero’ recibe hoy a la actriz que rechaza «el 90% de las propuestas de comedia»

Después de la entrevista con José Sacristán, El Hormiguero continúa con las visitas de grandes actores, esta vez para hablar con una de las mujeres más queridas del cine y de las series españolas. Aunque es conocida por la comedia, en varias entrevistas ha dejado claro que rechaza el 90% de las propuestas de comedia que le llegan, excepto de un director en concreto.

La invitada de hoy es Carmen Machi, que se ha convertido en una de las actrices más conocidas del momento gracias a numerosas películas en las que ha conseguido ganarse al público. También puede presumir de ser una de las favoritas de Pedro Almodóvar en los últimos años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carmen Machi INFO (@infocarmenmachi)

Es conocida por su papel de Aída, que comenzó gracias a la serie 7 vidas, y que continuó como un spin off de la comedia de Telecinco. En ella se convirtió en la mujer más conocida de España, aunque también sirvió para que otros actores como Paco León, Eduardo Casanova o Ana Polvorosa saltasen a la fama y comenzasen grandes carreras en la interpretación.

Qué película presenta Carmen Machi en El Hormiguero

Tratamos demasiado bien a las mujeres cuenta la historia de Remedios Buendía, una mujer que estará dispuesta a hacer lo que sea para defender a su patria y se enfrentará a lo que haga falta. Un día, un grupo de maquis que escapan de la Justicia deciden atracar y hacerse fuertes en la estafeta de correos donde se encuentra la protagonista se esta probando su vestido de novia.

Ante ellos se no se asustará y se enfrentará para conseguir que no arruinen su gran día, algo para lo que no temerá que vayan armados hasta los dientes. Carmen Machi no está sola en esta película, ya que cuenta con un reparto de lujo con nombres como los de Luis Tosar, Antonio de la Torre, Diego Anido, Julián Villagrán, Isak Férriz y Óscar Ladoire.

Dirigida por Clara Bilbao, el guion está basado en la exitosa novela de Raymond Queneau, On est toujours trop bon avec les femmes (Siempre somos demasiado buenos con las mujeres). El equipo se ha encargado de adaptarla a la historia española, colocándola en plena postguerra, un periodo muy complicado para la población. Esta tragicomedia llega a los cines el próximo 15 de marzo de 2024.

Esta invitada es toda una clásica y se se ha convertido en una de las que más veces han repetido a lo largo de los años en El Hormiguero.