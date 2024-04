La verdadera razón de Rodolfo Sancho para aparecer en el documental de HBO Max: «Su casa es sagrada»

El comienzo del juicio a Daniel Sancho por la muerte de Edwin Arrieta ha comenzado con la sorpresa de una entrevista concedida por Rodolfo Sancho a la plataforma HBO Max. Carmen Balfagón, portavoz de la familia del detenido, ha querido aclarar la verdadera razón del actor para concederla y si ha cobrado por ella.

El caso Sancho es un documental en el que se hablará con las familias de los implicados, pero que su último capítulo no se grabará hasta que no haya una sentencia por parte del juez, algo para lo que habrá que esperar meses. Ha sido una sorpresa que el padre del acusado haya decidido hablar después de que durante meses haya querido escapar de la prensa e incluso se haya enfrentado a los medios en varias ocasiones.

Balfagón, portavoz de la familia en España, ha querido contar todos los detalles que han llevado a aceptar la propuesta después de que durante meses haya recibido muchas similares por otras cadenas de televisión y revistas. «Esto se debe a una sola cuestión: cubrir la necesidad económica que tiene un padre para salvar la vida de su hijo», dejado claro.

Ha sido en el plató de Y ahora Sonsoles donde ha contado que «se ha hecho nada más que por dinero, que es por lo único que alguien puede hacer esto». Como es de esperar, los gastos generados por la defensa y los traslados a Tailandia son casi imposibles de asumir, pese a que se trata de uno de los actores con una de las carreras más sólidas de nuestro país.

Todos los gastos que Rodolfo Sancho y su familia tienen que soportar

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Y Ahora Sonsoles (@yahorasonsoles)

La abogada asegura que «Tailandia es un pozo sin fondo. Hay que pagar la comida de Daniel y como él no puede comer algo mejor que los compañeros, hay que llevar para los demás compañeros». Por si no fuera suficiente, a eso hay que añadir el enorme equipo de defensa jurídica que hay que desplazar desde España: «Traductores, legalizaciones, viajes, alojamientos, asistentes… Es un pozo sin fondo y esto lo ha hecho por dinero, porque necesitaba financiación».

La entrevista se realiza en la que parece la casa en Fuerteventura que Rodolfo comparte con Xenia Tostado, su pareja actual, y la hija que tienen en común. Este lugar se ha convertido en su refugio ante la avalancha que está viviendo e incluso llegó a denunciar que la revista Lecturas publicó una foto tomada en el interior de su propiedad sin su permiso, por eso sorprende que ahora haya dejado entrar a las cámaras en ella.

«El documental no se ha hecho en su casa porque su casa es sagrada. Si no se hacía no había dinero par atender el juicio», es por eso que pidió ayuda a sus abogados a y a Cuarzo -la productora de la docuserie- para que se grabase en otra casa que no fuese la suya.

Los problemas laborales de Rodolfo desde que su hijo fue detenido

Carmen Balfagón también ha querido aclarar que el actor ha perdido un proyecto en el que debía comenzar a trabajar el 1 de mayo, fecha imposible de cumplir para él, ya que el juicio terminará, si no hay cambios de última hora, el próximo día 3 de mayo. Su carrera se ha visto cortada en seco por esta polémica, algo que ya se pudo comprobar con el estreno de Zorro, serie en la que tiene un importante papel y que TVE apenas promocionó con su imagen.