Greif, traspasado al Olympique de Lyon por 4,5 millones

Dominik Greif ya es oficialmente nuevo jugador del Olympique de Lyon. El Mallorca ha confirmado su traspaso, que se cierra por unos 4,5 millones de euros fijos a los que hay que añadir otro millón en variables. El club agradeció al portero eslovaco su «profesionalidad y su trabajo» y le deseó la mejor de las suertes en Lyon, donde competir por la titularidad en uno de los equipos más fuertes de la Ligue 1 francesa. Se va del Mallorca con 46 partidos disputados y el recuerdo de la final de Copa disputada ante el Athletic en Sevilla, en un Campeonato en el que fue uno de los grandes destacados.

Dominik Greif llegó al Real Mallorca en el verano de 2021 procedente del Slovan Bratislava, tras un fichaje que generó gran expectación entre la afición bermellona, impulsada por la campaña viral #FreeDominik. Con 1,97 metros de altura y una prometedora carrera, Greif se perfilaba como un guardameta de futuro, pero su paso por el club balear estuvo marcado por retos y momentos memorables.

En sus primeras temporadas, Greif tuvo dificultades para consolidarse como titular, quedando a la sombra de porteros como Manolo Reina, Sergio Rico y Predrag Rajković. Problemas físicos, especialmente una persistente dolencia en la espalda, limitaron su participación, disputando solo un puñado de partidos en LaLiga. Sin embargo, la Copa del Rey se convirtió en su escaparate. En la edición de 2024, Greif se erigió como héroe al detener penaltis clave en la semifinal contra la Real Sociedad, asegurando el pase a la final, un hito histórico para el Mallorca.

En la temporada 2023/24, tras la marcha de Rajković, Greif asumió la titularidad en la mayoría de los partidos ligueros, disputando 46 encuentros en total con el club. Su traspaso al Olympique de Lyon, cierra su etapa en la isla, donde será recordará como un gran portero. Greif se despidió con una emotiva carta en mallorquín, agradeciendo a la afición y dejando un legado imborrable en la final de Copa de 2024.