Muere un hombre al intentar rescatar a su esposa en la playa de Son Bauló, en Mallorca

Un hombre de 67 años y nacionalidad alemana falleció este viernes por la tarde al intentar rescatar a su esposa en la playa de Son Bauló, en el término municipal de Santa Margalida, en Mallorca. La mujer, de 47 años y del mismo origen, fue trasladada en estado grave al hospital de Muro.

El trágico suceso ocurrió sobre las 17:56 horas, según informó el Servei d’Atenció Mèdica Urgent (SAMU-061). Los equipos de emergencia recibieron el aviso de que una pareja tenía dificultades para salir del agua. Al percatarse de que su mujer se estaba ahogando, el hombre se lanzó al mar para socorrerla.

Un socorrista del hotel Concord, acudió rápidamente al lugar con un desfibrilador externo semiautomático. Varias personas que se encontraban en la playa ayudaron a sacar a la pareja del agua.

El socorrista inició maniobras de reanimación hasta la llegada de los servicios médicos, que continuaron durante casi una hora sin éxito. A pesar de los esfuerzos, el hombre no pudo ser reanimado y se confirmó su fallecimiento en el lugar.

Agentes de la Policía Local de Santa Margalida y de la Guardia Civil colaboraron en el dispositivo de emergencia. La mujer, por su parte, fue estabilizada y trasladada en ambulancia al hospital de Muro, donde permanece ingresada. El juzgado de guardia fue informado y se procedió al levantamiento del cadáver y abrir la correspondiente investigación sobre lo ocurrido.