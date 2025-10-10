Detenido por agredir con una pala metálica a su compañero de piso y robarle dinero y joyas en Palma

La Policía Nacional ha detenido a un hombre, de origen español, por agredir con una pala metálica a su compañero de piso y robarle dinero y joyas en el barrio palmesano de Son Anglada. Está acusado de robo con violencia.

Según ha informado la Jefatura Superior en Baleares a través de un comunicado, el pasado 25 de septiembre un hombre interpuso una denuncia contra un joven con el que compartía piso en Palma. Por motivos de la mala relación que ambos mantenían, el ahora arrestado debía abandonar su vivienda ya que las discusiones entre ellos eran constantes.

Éste se negó a dejar el piso porque no tenía otro lugar al que ir y ambos empezaron una fuerte pelea. En un momento de la discusión, el presunto autor agarró una pala metálica y violentamente la emprendió a golpes contra el denunciante en la cabeza, cara, piernas y brazos y en la zona del costado.

El agredido manifestó que tras las heridas provocadas con la pala, recibió puntos de sutura en los brazos y sufrió el hundimiento parietal sobre el seno sagital superior y la fractura de los huesos nasales.

Además, denunció cómo el agresor, aprovechando su traslado hasta el hospital, le robó del interior de la vivienda una indeterminada cantidad de dinero, varias cadenas de oro y plata, documentación personal y una bicicleta.

Recogidas las manifestaciones del agredido y tras la total identificación del presunto autor, se iniciaron las pertinentes pesquisas de investigación en aras de la localización del mismo y del total esclarecimiento de los hechos denunciados.

Los agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Oeste de la Policía Nacional llevaron a cabo un dispositivo policial para localizar al presunto autor, que fue interceptado cerca de la vivienda. Así, fue detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia.