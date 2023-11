Todo el mundo alucina: Miguel Ángel Muñoz pillado con una misteriosa chica

Miguel Ángel Muñoz tiene 40 años y ha logrado hacerse un hueco en la industria de la interpretación. En las últimas semanas está de plena actualidad porque se han filtrado los problemas de salud de su madre, la famosa vidente Cristina Blanco. El artista prefiere no hablar de ella. Siempre ha sido muy discreto con su vida privada e intenta mantener las distancias para no tener ningún problema con la prensa. Eso sí, nunca pierde la sonrisa y es amable con todos los reporteros que se interesan por su situación sentimental. Recientemente ha salido a la luz una información que le sitúa en el punto de mira.

Miguel Ángel Muñoz mantuvo una relación sentimental con la cantante Ana Guerra, la actual pareja de Víctor Elías. El actor se siente muy orgulloso del proceso que está siguiendo su ex. Ana ha anunciado su boda con Víctor, a pesar de que todavía no sabe la fecha exacta. Miguel Ángel promete que se alegra mucho por ella. Cuando acabaron el noviazgo siguieron en contacto y en la actualidad son buenos amigos, pero ¿qué tiene que ver todo esto con el presente de Muñoz?

Miguel Ángel Muñoz podría estar enamorado

Desde que salió a la luz que Ana Guerra va a casarse con Víctor Elías, el foco de atención ha estado puesto en Miguel Ángel Muñoz. No son pocos los que aseguran que vuelve a estar enamorado gracias a una misteriosa joven llamada Laura. Se conocen muy pocos datos sobre ella, solo que es morena, muy atractiva y que no está interesada en hacer negocio en la crónica social. Por eso el hijo de Cristina Blanco no quiere entrar en detalles, a pesar de que no tiene ningún problema en dar su versión.

El actor fue uno de los invitados a la gala de los Premios Grammy. Como era de esperar, los reporteros le preguntaron sobre este asunto y él dejó claro que no iba a pronunciarse. No obstante, reconoció que entendía perfectamente el interés, pero recordó que nunca se había manifestado al respecto y que no lo va a hacer ahora.

Las palabras de Miguel Ángel sobre la chica misteriosa

Miguel Ángel Muñoz se negó a dar la identidad de la chica misteriosa que le acompañó al Circuito de Jerez. «Entiendo que hay interés, pero también entiendo que los temas personales hay que respetarlos y son muchos años sabiendo que soy muy discreto con mis cosas», comentó con total educación. Después de dar esta declaraciones, acudió a una fiesta después de los Premios Grammy y estuvo acompañado de otros artistas como Niña Pastori, Beatriz Luengo y Yotuel o Carlos Latre.

Laura, el nuevo apoyo de Miguel Ángel

A pesar de que Miguel Ángel no haya querido confirmar que entre él y Laura hay una relación amorosa, es evidente que la joven se ha convertido en su nuevo apoyo. Tanto es así que le acompaña a los eventos importantes, a pesar de que todavía no se ha dejado fotografiar. Ha optado por quedarse en un segundo plano y disfrutar de este tipo de fiestas desde la distancia. Sin embargo, cada vez está más integrada en el entorno del artista.