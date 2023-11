El escándalo que salpicó a Cristina Blanco, la madre de Miguel Ángel Muñoz

Miguel Ángel Muñoz es uno de los actores más reconocidos de nuestro país y tiene a sus espaldas una trayectoria impecable, trayectoria que en las últimas horas se ha visto salpicada por un escándalo que nada tiene que ver con él. El artista es hijo de Cristina Blanco, una vidente que se hizo muy conocida en los años 90 gracias a su participación en un programa que presentaba María Teresa Campos. Tuvo tanto éxito que Terelu Campos le hizo una oferta para que trabajase como colaboradora en ‘Con T de Tarde’.

Cristina Blanco aprovechó sus años dorados y se relacionó con la alta sociedad. Era muy común verla con personajes de la talla de Lara Dibildos y se hizo íntima amiga de rostros tan conocidos como Belén Esteban o Rocío Carrasco. Sus primeros problemas empezaron con la expareja de Jesulín de Ubrique.

En aquella época Belén era la famosa más perseguida y decidió seguir los consejos de Cristina. Todo el mundo quería saber cómo estaba su corazón y Esteban, que no sabía cómo funcionaba la prensa, insinuó que se había enamorado de un jeque árabe. Con el paso del tiempo se descubrió que todo era una mentira presuntamente orquestada por la madre de Miguel Ángel Muñoz.

El escándalo que señaló a Cristina Blanco

Cristina Blanco decidió renunciar a su carrera en los medios de comunicación. Cambió de vida y empezó una nueva etapa como dependienta en unos grandes almacenes. La vidente siempre intentó proteger a sus hijos y en seguida se dio cuenta de que la mejor opción era renunciar a la fama. Sin embargo, su figura pública generaba mucho interés y los espectadores querían saber qué estaba haciendo. Después de una polémica investigación, en 2007 salió a la luz un escándalo que todavía sigue generando interés.

Cristina fue acusada de robar en un hotel de Málaga. Varios clientes le denunciaron y finalmente el juez le condenó a 16 meses de cárcel, pero no llegó a entrar en prisión porque no tenía antecedentes. Este revuelo terminó salpicando la imagen de Miguel Ángel Muñoz. En aquella época tenía 24 años y su carrera ya había despegado. Al poco tiempo, se separó de su marido y comenzó una etapa delicada que marcó su futuro.

Las palabras de Miguel Ángel Muñoz

Miguel Ángel Muñoz no suele hablar de su madre en público, pero en 2017 se sentó en ‘Viajando con Chester’ y le explicó a Risto Mejide que estaba muy orgulloso de ella porque había cambiado de vida únicamente para no perjudicarle. El actor empezó a trabajar en proyectos importantes y las noticias que protagonizaba Cristina no le beneficiaban, así que la vidente no tuvo más remedio que dar un paso atrás.

«Mi madre decidió apartarse y quedarse en un segundo plano, prácticamente invisible, para que a mí no me tuviesen que hacer este tipo de preguntas y eso lo agradeceré siempre», declaró.

Cristina ingresó en una clínica de salud mental

Cristina Blanco ingresó en una clínica de salud mental en 2007. Le diagnosticaron un trastorno de bipolaridad y también tuvo que enfrentarse a una depresión. «Estoy muy orgulloso de ella porque salió adelante y a lo largo de los años me ha dado muchas lecciones de vida», declaró Miguel Ángel cuando su madre superó su problema de salud. «Yo estoy muy orgulloso de mi madre. He estado, estoy y estaré siempre con ella, apoyándola, para lo que necesite», recalcó.