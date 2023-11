El pasado 22 de julio, Miguel Ángel Muñoz sufrió un duro revés: el fallecimiento de su tía bisabuela, Luisa Cantero Sánchez, a los 98 años de edad. El actor dio a conocer la triste noticia en su perfil de Instagram, donde reúne cerca del millón de seguidores. «Siento si he sido un algo egoísta no pudiendo soltarte antes y te agradezco tu esfuerzo incansable para no despedirte hasta que no estuviera preparado como este último tiempo», expresó roto de dolor. Este pasado miércoles, 8 de noviembre, quiso recordarla en el que habría sido su 99 cumpleaños.

A través de una emotiva carta, también publicada en su cuenta de Instagram, el intérprete se sinceraba cómo se siente tras esta pérdida irreparable. «Ya no recuerdo la última vez que no soplamos las velas de tu cumpleaños juntos. Se me hace tan difícil la vida sin ti… Ya lo estarás viendo tú desde allí arriba. ¿Verdad?», comenzaba diciendo.»¡Pero bueno, hoy toca celebrarte y recordarte como te mereces! Sonriendo, divirtiéndote y haciendo feliz a todas las personas que pasaban por tu vida», proseguía.

Miguel Ángel Muñoz explicaba también el motivo por el que ha escogido una viñeta en la que aparecen ambos como fotografía principal de este sentido post. «He escogido estas viñetas de #TataJuegos porque representan muy bien lo mucho que nos hemos divertido juntos y muestran la capacidad que tenías de sentirte como la niña que eras a pesar de todos los años que tenías. También porque aunque permita que me caigan las lágrimas necesarias por todo lo que te echo de menos cada día, si me pongo a revisar las fotos reales o nuestros vídeos iba a llegar a presentar los @latingrammys deshidratado de tanto llorar», indicaba.

El actor confesaba que, por ahora, no está preparado para darse «un atracón visionando nuestros miles de vídeos juntos de @soylatatareal o para volver a ver #100DIASCONLATATA».»Cómo ves sigo como siempre, sin conseguir parar, ocupándome de demasiadas cosas… Es la una y cuarto de la madrugada y hasta ahora no he podido parara un ratito a escribirte estas líneas. Pero como tú siempre has sido tan buena y comprensiva, sé que no te importa que te felicite a cualquier hora. Esa era una de tus tantas virtudes. Nunca me hiciste sentir mal por nada. Gracias. Se que te lo he dicho muchas veces, pero te lo repito para que te llegue al cielo. Gracias Tata», terminaba diciendo.

Un complicado momento para Cristina Blanco

Estas líneas eran escritas en el que es un complicado momento para él. Esta misma semana trascendía que la madre de Muñoz había sido ingresada. Fuentes cercanas al intérprete confirmaron la noticia de su estancia en un centro sanitario. «Ahora está estable», aseguraron a Semana. Sin embargo, tuvo que pasar por quirófano como consecuencia de la enfermedad que padece. «Le han amputado una pierna», contaron.

La que fuera vidente de los famosos en la década de los noventa lleva un mes ingresada «debido a que su estado era delicado». Ahora tendrá que enfrentarse a un proceso de rehabilitación para poder recuperarse lo antes posible.