Suenan campanas de boda. Aunque la discreción es la tónica que ha marcado gran parte de la relación entre Víctor Elías y Ana Guerra, con el paso del tiempo dejaron aparcada esta directriz y fueron compartiendo públicamente alguna que otra píldora de su día a día y de su historia de amor. Sin ir más lejos, a última hora de este domingo, 29 de octubre, el que fuera uno de los protagonistas de la mítica serie de Los Serrano y la ex concursante de Operación Triunfo compartieron un post con el que anunciaron que se habían comprometido.

Publicación en la que añadieron una imagen en la que aparecían ambos de lo más sonrientes mostrando sus anillos de compromiso. Además, añadieron unas palabras. «Ella: ‘sí, quiero’. Él, ‘sí, quiero’», escribieron, anunciando así que pasarán por el altar, pero sin revelar más detalles al respecto, por lo que el día y el lugar son una gran incógnita que se resolverá con el tiempo. Como era de esperar, la noticia ha tenido una gran acogida y han sido varios los rostros conocidos los que no han tardado en mostrar su cariño al futuro matrimonio. Ha destacado la reacción de Miguel Ángel Muñoz, quien fue pareja de Ana Guerra entre 2018 y 2020.

Miguel Ángel Muñoz y Ana Guerra / Gtres

«¡Enhorabuenaaaaa! Qué alegría más grande! 🥰 @anaguerramusic ♥️💍 ♥️ @lalias3», ha escrito el actor que formó parte del elenco de Un paso adelante. Mensaje con el que ha confirmado que la relación con su ex es excelente y cordial. Ana y Miguel se conocieron en Pasapalabra, cuando presentaba Christian Gálvez. Fue entonces cuando surgió la llama del amor entre ellos. Aunque nunca llegaron a confirmar que estaban enamorados, ya que el hermetismo es algo que el intérprete y la canaria llevaron siempre por bandera. Ambas partes se limitaron a exponer sus diversos proyectos profesionales, relegando a un segundo plano su relación. De ahí que, a lo largo de esos dos años en los que estuvieron juntos, fueran pocas las instantáneas de ambos juntos.

Ana Guerra y Víctor Elías / Gtres

Por otro lado, en la línea de lo anterior, otros VIP también han querido mostrar su emoción al conocer que Víctor y Ana van a sellarán su amor en una ceremonia. Dulceida, Ana Mena, Teresa Andrés Gonzálvo, Alfred García, Roberto Leal, Ricky Merino, Roi, Nera (Operación Triunfo), han sido solo algunos de los famosos que han arropado con cálidos mensajes a la pareja.

Ana Guerra y Víctor Elías

En febrero de 2022, la revista ¡Hola! descubrió que Víctor Elías y Ana Guerra mantenían una relación sentimental. Desde entonces han sido constantes las muestras de cariño en público y no han dudado en hablar de esta esfera más privada con total naturalidad, de hecho no hace mucho llegaron a fantasear con una boda. No cabe la menor duda de que ambos están viviendo una de las etapas más bonitas de su vida. Además, lo mejor de todo es que comparten su gran pasión: la música.