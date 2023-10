Ana Guerra explica el motivo por el que ya no es amiga de Aitana

Las relaciones y los distanciamientos entre los compañeros de la academia de Operación Triunfo siempre han estado a la orden del día. La última en pronunciarse sobre ello a sido Ana Guerra, concursante del talent musical en la edición de 2017, y compañera de Aitana, con la que ya no mantiene su amistad. Así lo explicaba ella misma al asegurar que, directamente, no habla con ella, lo que ha sorprendido a muchos, sobre todo por la complicidad que mostraron dentro de la novena edición del programa y porque juntas lanzaron el que se convirtió en el primer éxito musical de sus carreras, Lo malo. Una colaboración que no se volvió a repetir a pesar de las alegrías que les reportó este tema.

«Hace dos días vi a Aitana y estuve con ella, y me la comía a besos, pero yo no hablo con Aitana», contaba en el podcast Animales humanos de Ibai Vegan al ser preguntada por su amistad con la artista catalana. Y es que, al parecer, el distanciamiento entre las jóvenes se debe a las complicadas agendas que tienen en la actualidad por su trabajo así como por el curso de las acontecimientos en general: «Nos ha separado la vida de una forma natural, como se te separa a ti, que piensas que a lo mejor una persona va a formar parte de tu vida siempre y no es así. ¿Quién sabe si el día de mañana Aitana y yo acabamos siendo vecinas y volvemos a tener esa relación?», explicaba la canaria.

Ante tales palabras, Ibai quiso saber si pasó algo entre ellas o si se distanciaron a raíz de grabar juntas Lo malo. «No, al final ella tuvo una proyección diferente a la mía. Ella hizo así y yo hice así, yo empecé a bajar y ella empezó a subir. Ella tenía mucho más trabajo que yo. Ella viajaba más que yo. Ella sacaba más canciones que yo», indicaba sincera Ana Guerra, apuntando que al salir de la academia, la carrera musical de ambas tornó en diferentes caminos. «Tú te alegras, te vas a alegrar muchísimo, porque quieres que les vaya bien a todos tus compañeros. Pero sí que es verdad que yo no entendía mucho qué estaba haciendo yo mal», confesaba.

Y es que tras su paso por el talent musical, Guerra explicó que necesitó mucha terapia. Ahora, dice, puede echar la vista atrás con una sonrisa, pero no dudó en reconocer que fue una experiencia realmente dura. De hecho, llegó a contar que tras la gala de expulsión de Roi, ella misma casi abandona el programa por la presión que estaba sintiendo sobre su persona y por las duras críticas del jurado. Por suerte, los malos momentos ya han pasado y actualmente vive una de sus mejores épocas profesionales y personales junto a su novio Víctor Elías.

Y a pesar de sus últimas revelaciones, no es la primera vez que Ana Guerra habla sobre la relación que mantuvo con Aitana y sobre cómo llegó a romperse: ·Cuando salimos de Operación Triunfo Aitana y yo estábamos juntas 24/7 y, mientras todo el mundo siguió su camino, Aitana y yo seguíamos juntas. El trabajo rompe eso. No hay tiempo, no coinciden las agendas, cuando yo puedo, tú no puedes y viceversa·, explicó en el programa Fuera del mapa hace solo un año.