De vampiros a licántropos: Robert Eggers dirigirá ‘Werwulf’ tras ‘Nosferatu’

Tras mostrar su talento innato para el terror con La bruja y El faro, el cineasta Robert Eggers ha pasado con nota, la difícil prueba de devolver al cine la leyenda vampírica de Friedrich Wilhelm Murnau. No era una empresa sin riesgos. El director venía de un fracaso económico a la altura de El hombre del norte, pero Focus Features volvió a confiar en él para plasmar el remake de Nosferatu. Con ello, Eggers ha logrado un triunfo doble; primero con una crítica volcada con su cuento gótico y después, con una recaudación que ha triplicado el presupuesto de la cinta. Así y habiendo conquistado el mito del señor de la noche, ahora sabemos que su siguiente proyecto será Werwulf, un largometraje en el que indagará sobre el folclore de los hombres lobo.

De nuevo y, con el conveniente lado taquillero de su parte, el realizador norteamericano volverá a colaborar con Focus Features, forjando así una relación consolidada entre estudio y director que marcará su tercer filme juntos. Igualmente, Eggers coescribirá el libreto junto al guionista de El hombre del norte, Sjón Sigursson. Este islandés sólo ha trabajado junto al autor en la historia épica de venganza vikinga y antes, fue coautor también de la original e inquietante Lamb. Según la información que se ha ido filtrando al respecto por parte de los medios del otro lado del charco, Werwulf se describe como una película de terror sobre hombres lobo ambientada en la Inglaterra del siglo XIII. Originalmente, Eggers quería plasmar el relato en blanco y negro, pero finalmente-y seguramente por el riesgo comercia-será en color. Como ya hemos señalado, Focus Features producirá y distribuirá la nueva adaptación que planea estrenarse en el 25 de diciembre de 2026, aunque en realidad el sello independiente siempre ha estado del lado de la mirada de este nuevo talento del horror fílmico, produciendo junto a A24, las prodigiosas La bruja y El faro.

‘Werwulf’: una historia de licántropos

Tanto el propio Eggers como Sigursson producirán junto a Focus Features, mediante además, los productores ejecutivos de Maiden Voyage. De nuevo, el cineasta Chris Columbus volverá a apoyar la causa de Eggers, ya que lleva auspiciando la mirada del cineasta desde la productora de su hija Eleanor desde la postproducción de La bruja. Eggers ha reconocido en más de una ocasión a Columbus, por haberlo influido en su visión como director.

Los datos y números del director validan la continuidad de su carrera tras Nosferatu. Pues este filme protagonizado por Lily Rose-Depp fue la segunda película más taquillera de la compañía en Estados Unidos, después de Downton Abbey. Su crecimiento como autor no ha hecho más que crecer, hasta el punto que incluso él mismo lo ha llegado a verbalizar, repasando sus sensaciones película tras película y manifestando una evolución en su mirada como narrador:

«Estoy orgulloso de La bruja, pero me frustraba no poder llevar a la pantalla lo que tenía en la cabeza. El faro fue un trampolín perfecto donde sentí que podía hacer eso. Y El hombre del norte, debido a que el alcance y la escala eran tan enormes, fue más difícil para mí hacer lo mismo. Fue una bestia, una gran experiencia de aprendizaje, ya se lo he dicho antes, después de hacerla, finalmente me sentí que sabía como dirigir una película. No soy alguien que tenga muchas ideas y sólo espere que funcionen. Eso me dio las herramientas para finalmente sentirme seguro como director, así que fue agradable abordar Nosferatu con esa sensación», le contó en su momento a IndieWire.

Aparte de Depp, el elenco de Nosferatu reunió a Nicholas Hoult, Emma Corrin, Aaron Taylor-Johnson, Willem Dafoe, Ralph Ineson y por supuesto, un hipercaracterizado Bill Skarsgård. Confeccionando así un casting que tras su estreno el pasado 25 de diciembre de 2024, puso la guinda a un año fantástico para al género del terror. THR fue la primera en informar de la noticia.

Los números de Robert Eggers

Eggers siempre se ha movido con presupuestos reducidos, sabiendo sacar partido a su visión única y un tanto paranoica de lo fantástico y lo oculto. Por ejemplo, La bruja costó 4 millones de dólares y recaudó 40, mientras que El faro tuvo un presupuesto de 11 millones de dólares y logró 18 millones en la taquilla. El hombre del norte rompió esa regla, a través de una partida que oscilaba entre los 10 y los 90 millones, logrando un fracaso global de 69 millones de dólares. Se espera que al igual que con Nosferatu, Werwulf termine obteniendo una inversión parecida, con 50 millones de dólares en la inyección económica por parte del estudio.