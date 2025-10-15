Es la película perfecta para ver con niños en Halloween: ciencia ficción y aliens en el universo Looney Tunes

Si algo nos ha demostrado el streaming es que el Día de los muertos no es ya un evento de fin de semana. Su presencia cada vez abarca más días, hasta el punto de que grosso modo, octubre se ha convertido en el mes de la calabaza, el «truco o trato» y de los preparativos para entrar en el mood más terrorífico. Sin embargo, la festividad tan a menudo vinculada con el ambiente infantil, no siempre tiene contenidos audiovisuales temáticos apropiados (todavía) para la edad de los más pequeños. Pero entre las múltiples novedades del género, Movistar Plus acaba de estrenar la película para niños que es perfecta para ver en Halloween: una historia de aliens, ciencia ficción y los ingeniosos y divertidos Looney Tunes.

La cinta no es otra que Looney Tunes: El día que la Tierra explotó, la cual ya disponible en el catálogo de la plataforma de streaming propiedad de Telefónica. Estrenada originalmente en 2024, el trabajo dirigido por Peter Browngardt (uno de los guionistas de Hora de aventuras) no estuvo exenta de problemas en su desarrollo. El proyecto se gestó y finalizó en medio de los recientes problemas financieros de Warner Bros., siendo esta casi una nueva víctima de cancelación por parte de la major de David Zaslav. Como ya le ocurrió a Batgirl y ha estado a punto de sucederle a Coyote vs. Acme.

En un principio, el nuevo título de los icónicos personajes animados iba a estar destinada a un estreno directo en HBO Max, mediante el bloque de programación de Cartoon Network, Acme Night. No obstante, la fusión con Discovery en 2022 generó toda una serie de recortes y cambios drásticos en el enfoque de la distribución del estudio. Looney Tunes: El día que la Tierra explotó fue desechada por Warner y terminó vendida a otra distribuidora llamada Ketchup Entertainment (el mismo sello que más tarde adquiriría Coyote vs. Acme).

Éxito de crítica y fracaso en cines

Ketchup Entertainment tuvo que apañárselas para gestionar un estreno en salas sin por supuesto, el apoyo financiero del gran estudio que gestiona los derechos de explotación de la propiedad intelectual. Y así, sin casi poder de distribución y bajo una campaña promocional inexistente, el título fracasó en cines, recaudando únicamente 15 millones de dólares.

Eso sí, la crítica y el público cayeron rendidos ante lo que es un homenaje al sci-fi de los 50, cargado de humor y bajo el carisma de Porky y Lucas. La última esperanza para salvar el planeta de unos temibles alienígenas.

La película de niños perfecta para Halloween: vuelven los Looney Tunes

Su llegada a Movistar Plus es un regalo y el momento perfecto para funcionar como la película de niños que toda la familia puede ver en Halloween, pues los Looney Tunes representan un arco generacional compartido, con el que los padres posiblemente se hayan criado y que ahora, puede disfrutar los infantes del hogar.

Hora y media de aventuras en un ejercicio de gags irrisorios que en cierta medida, demuestran por qué los personajes confeccionados por el productor Leon Schlesinger y los animadores Hugh Harman y Rudolf Ising, siguen funcionando como el faro de la animación 2-D tradicional.

Niños y Halloween: las mejores películas

A continuación, dejamos una lista de otras tantas películas perfectas para ver con los niños en Halloween: