La taquilla de ‘Black Phone 2’ confirma que el terror es la salvación de la cartelera del 2025

Si algo nos ha demostrado la taquilla en este 2025 es que el terror es el único género que está consiguiendo mantener cierta regularidad dentro de la recaudación del box office internacional. Un oasis en el desierto de una cartelera donde los superhéroes y los blockbusters protagonizados por estrellas ya no son garantía de grandes cuantías económicas para los estudios. Pero en cambio, el buen hacer y la variedad creativa de estas historias del horror en los últimos años han servido de impulso y reclamo para unos espectadores que sí están encontrado en ellas los estímulos necesarios para verlas convertidas en el centro de la conversación popular. Y es precisamente esa tendencia la que se ha vuelto a confirmar a través de la taquilla de Black Phone 2 el pasado fin de semana en Estados Unidos.

Programada para llegar a las salas de cines españolas el próximo 24 de octubre, la continuación del relato sobrenatural dirigido por Scott Derrickson ha funcionado tremendamente bien en las primeras proyecciones estadounidenses. Black Phone 2 ha logrado una taquilla de 26,5 millones de dólares en tres días en los que se ha confirmado el batacazo general de Tron: Ares, cuyo segundo fin de semana ha supuesto 11,1 millones que representan una caída del 66% en la asistencia del público. Aunque cabe señalar que las expectativas en torno a Black phone 2 en realidad eran bastante estimulantes dada la buena acogida crítica y financiera que obtuvo la primera parte.

La taquilla de ‘Black Phone 2’

Black Phone 2 ha superado en la taquilla al debut de su antecesora, cuyo impacto tuvo unos meritorios 23 millones en 2021 dentro de un campo de la exhibición que todavía estaba convaleciente por la pandemia.

La secuela ha obtenido de nuevo, buenas calificaciones por parte de la prensa especializada, llevando a que su presencia fuera de las fronteras de Estados Unidos haya funcionado como una fiesta ideal para la recta final hacia Halloween. Black Phone 2 ha conseguido por el momento 15,5 millones en el mercado internacional que sumado a sus números en la cartelera estadounidense, alcanzan unas cifras de 42 millones. El presupuesto del seguimiento ha sido mayor, pero incluso con sus 30 millones de dólares, el punto de partida de su financiación está a salvo, dado el tremendo éxito de su estreno.

¿De qué trata esta terrorífica historia?

La sinopsis oficial de Black Phone 2 es la siguiente: «El Raptor ha regresado en forma de espíritu para vengarse de Finn y para ello, escoge como objetivo a Gwen, la hermana adolescente de este. Pero dado su temperamental carácter, Gwen logra convencer a Finn para acudir a un campamento en plena tormenta de nieve para enfrentarse juntos a un asesino que ahora es todavía más brutal dados sus poderes sobrenaturales».

La cinta vuelve a contar con Ethan Hawke en el papel del villano y con Mason Thames en el rol del joven Finn. Madeleine McGraw, Miguel Cazarez Mora, Demian Bichir, Jeremy Davies, Ariana Rivas y Anna Lore completan el elenco secundario.

La fantástica taquilla inicial de Black Phone 2 se suma a los números geniales logrados este año por apuestas como Los pecadores (339 millones), Weapons (266 millones), El Conjuro: El último rito (482 millones) o The Monkey (69 millones).