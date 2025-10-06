‘El cautivo’ alcanza los 4 millones de euros en la taquilla: ¿es el mayor éxito del cine español en 2025?

Después de la gran polémica generada por la orientación sexual de su protagonista, El cautivo se ha consolidado este fin de semana como un éxito comercial en la taquilla española, superando la barrera de los 4 millones de euros. La décima película de Alejandro Amenábar demuestra que el cineasta chileno sigue siendo un reclamo frente al público patrio, pero su desempeño económico queda muy lejos de otros trabajos célebres del realizador, como Mar Adentro, la cual casi alcanzó los 20 millones o incluso Regresión, con un box office cercano a los 10 millones. Claro está, los tiempos son los que son y con un mercado de la exhibición tan debilitado, la producción de RTVE ha sabido medrar en una cartelera en la que debía enfrentarse a propuestas de reclamo popular a la altura de Expediente Warren: El último rito, Eddington o el fenómeno del anime, Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita. No obstante ¿es la película nacional que más ha recaudado en nuestros cines?

Superando la barrera de los 4 millones de euros, El cautivo ha logrado pasar por encima de Wolfgang (Extraordinario), otro de los celebérrimos títulos de este 2025, cuyo bajo perfil había logrado aunar casi la cifra lograda por el filme biográfico de Miguel de Cervantes. Sin embargo y aun así, la gran campaña de marketing de Amenábar no ha podido frenar la que a todas luces es y será, el largometraje más prominente de la temporada cinematográfica de nuestro país: Padre no hay más que uno 5. Sí, Santiago Segura lo ha vuelto a hacer. El actor y director se ha despedido-aparentemente-de su lucrativa saga con más de 13 millones de euros para las arcas de Atresmedia Cine y Sony Pictures España y no parece que ninguna cinta hispana vaya a poder hacerle sombra. Segura ha triunfado meritoriamente por delante de proyectos internacionales como Los 4 Fantásticos: Primeros pasos (9 millones) o Superman (8 millones), pero no ha podido hacer nada frente a hitos comerciales del nivel del live action de Lilo & Stitch (24 millones) o Jurassic World (18 millones). Ahora bien, los potentes números de El cautivo en la taquilla implican realmente que esta es un producto audiovisual rentable?

‘El cautivo’: una taquilla…¿insuficiente?

El cautivo ha conseguido una taquilla meritoria, pero su rentabilidad como proyecto enfrenta un hándicap financiero. Se estima que el proyecto ha costado unos 10 millones de euros. Y por el momento, se desconoce su fecha en los mercados internacionales. A esto habría que añadirle la campaña de promoción y entender variables que escapan al simple hecho de obtener unos resultados en el patio de butacas, como el recorrido que pueda tener en la venta o alquiler dentro del mercado de video bajo demanda.

Aunque quizás el lastre de El cautivo tenga que ver con la tibia recepción de la crítica y que, fuera de categorías de diseño de producción, no se encuentra ni de lejos entre las favoritas a los próximos Goya de 2026.

Películas españolas más taquilleras: 2025

La lista de las 10 películas españolas más taquilleras en lo que llevamos de 2025 es la siguiente: