Tienes que verla antes de que Netflix la quite: el peliculón de Amenábar que es una obra de arte

Alejandro Amenábar ha vuelto a ocupar todas las portadas de la industria cinematográfica gracias al reciente estreno de El cautivo, su última película. En ella, el chileno narra el origen de Miguel de Cervantes, concretamente en el periodo de tiempo en el que estuvo secuestrado en Argel. Un acontecimiento clave que inspiraría gran parte de su obra posterior, aunque dicha adaptación biográfica ha resultado realmente polémica por la representación de la supuesta relación homosexual del autor de Don Quijote de la Mancha. Controversia que el cineasta lleva repitiendo en los últimos largometrajes de su filmografía, alejándose cada vez más, de ese director que impresionó por su capacidad como narrador en Tesis. Ahora, en los próximos días, Netflix va a retirar la que seguramente es la mejor película de su carrera: Mar adentro.

Han pasado más de dos décadas, pero todavía nadie ha conseguido superar el récord de la cinta biográfica sobre Ramon Sampedro en los Goya. El cuarto trabajo como realizador de Amenábar se llevó 14 premios Goya y además, logró alzarse con el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Un hito que pronto se despedirá del catálogo de la marca creada por Reed Hastings y Marc Randolph. No obstante y para la tranquilidad de los espectadores del streaming, Mar adentro todavía permanecerá en el abanico de contenidos de Movistar Plus y FlixOlé.

La producción de RTVE y Canal Plus representó la cima de los proyectos de Amenábar, tras una apuesta tan arriesgada como Abre los ojos y Los otros, su tótem narrativo en el registro del terror. Después de Mar adentro, la visión más pura del 11 veces ganador del busto del pintor patrio se fue diluyendo hasta convertir su talento relator en sermones ideologizados en forma de metraje fílmico. Ahí están Agora, Regresión y Mientras dure la guerra.

‘Mar adentro’: sinopsis y reparto

Mar adentro narra la historia real de Ramon Sampedro, un hombre que estuvo tres décadas postrado en una cama al cuidado de su familia. Con una ventana que da al mar-el lugar en el que sufrió el accidente que lo dejó en ese estado-como única conexión con el mundo, su deseo es desde entonces morir dignamente. En su vida, dos mujeres ejercen una gran influencia. Una es Julia, una abogada que lucha por su causa y la otra es Rosa, una vecina que intenta hacerle ver el lado bello de la vida. Al mismo tiempo, ellas quedarán influenciadas por el espíritu de Ramón, haciendo que se replanteen el sentido de sus propias vidas.

Aparte de la fantástica interpretación de Javier Bardem, el filme conforma un elenco estelar de grandes actuaciones, con Belén Rueda y Lola Dueñas en los papeles de Julia y Rosa. Mabel Rivera, Clara Segura, Joan Dalmau, Tamar Novas, Josep Maria Pou, Celso Bugallo y Francesc Garrido completan el casting secundario del guion original confeccionado por el propio Amenábar y Mateo Gil.

Netflix retira estas películas de Amenábar

Netflix no retirará únicamente esta cinta de Amenábar de su catálogo. El próximo día 30 de septiembre (martes), la plataforma se despedirá de los siguientes filmes del director:

Abre los ojos

Los otros

Mar adentro

Tesis

Del mismo modo, esa misma fecha la «gran N roja» dejará de tener disponible otras grandes obras del celuloide nacional como El sur, El espíritu de la colmena, La vida mancha, Los santos inocentes y El día de la bestia.