‘Expediente Warren: El último rito’ ya mira al streaming: la nueva entrega de la saga ha sido un éxito

Había pocas esperanzas puestas en ella, pero el matrimonio fílmico formado por Ed y Lorraine Warren ha firmado una despedida tremendamente lucrativa para las arcas de Warner Bros. Estrenada el pasado 5 de septiembre, Expediente Warren: El último rito ha logrado cosechar 435 millones de dólares en el box office internacional. Un logro mayúsculo sobre todo, si tenemos en cuenta que la cuarta entrega partía de un presupuesto de 55 millones, conformando así una saga que entre títulos principales y spin-offs, jamás ha tenido un sólo fracaso. De hecho, entre unas y otras, la propiedad intelectual ha superado con creces los 2.000 millones de dólares de recaudación. Ahora este adiós se despide (valga la redundancia) también de las salas y se prepara para aterrizar en el streaming. Eso sí, antes de funcionar como un producto gratuito bajo suscripción, el filme dirigido por Michael Chaves tendrá su espacio en el mercado de venta y alquiler.

El último caso paranormal de los Warren llegará a las plataformas digitales el próximo 7 de octubre. Sin todavía un precio confirmado, se espera que el acceso al alquiler esté en torno a los 13 euros, mientras que la compra de la cinta baraje un pago aproximado de 17 euros. Tras esas semanas extras en las que el proyecto intentará arañar algunos millones extra, Expediente Warren: El último rito pasará a formar parte del catálogo de HBO Max en algún momento del mes de noviembre, sin ningún coste añadido más allá de la propia suscripción al terminal. La decisión llega en un momento perfecto para el calendario estratégico, pues con la aproximación de Halloween, el consumo de películas de terror aumenta considerablemente, provocando un más que probable incremento de los beneficios para el título en esta nueva etapa de la exhibición.

‘Espediente Warren: El último rito’

En Expediente Warren: El último rito conocemos a la familia Smurl, quienes tras mudarse a su casa de Pensilvania comienzan a ser testigos de sucesos paranormales relacionados con un espejo. Para solucionarlo contactan con el matrimonio formado por Ed y Lorraine, enfrentándose así a uno de los casos más complejos de su carrera. No obstante, más allá del nuevo enfrentamiento sobrenatural, la historia explora un cierre emocional para los Warren, homenajeando todo su recorrido fílmico.

Patrick Wilson y Vera Farmiga vuelven a ponerse en la piel de Ed y Lorrain Warren y Mia Tomlinson encarna a la hija de ambos, Judy. Ben Hardy, Taissa Farmiga, Victoria Paige Watkins, Steve Coulter, Rebecca Calder y Elliot Cowan completan el elenco secundario.

Un éxito y un…¿final?

En un escenario cinematográfico donde cada vez es más complicado encontrar productos que sigan ofreciendo resultados millonarios, Warner Sabe que no va a poder despedirse del todo de esta IP. Entre otras cosas, porque Hollywood nunca suelta del todo a sus grandes marcas. Por eso, aunque la major la haya vendido como una despedida, el estudio seguirá expandiendo la saga con una serie en camino y otra película. Se desconoce por otra parte, si los principales implicados repetirán sus papeles y personajes.