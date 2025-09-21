Es una de las películas más infravaloradas de Spielberg y está en HBO: una distopía brutal

Teniendo en cuenta que lleva trabajando como director desde los 70, la filmografía del conocido como el rey Midas de Hollywood es una de las más completas en la historia del cine. Pero al mismo tiempo, su propia grandeza lleva a que un gran número de sus títulos hayan sido injustamente infravalorados en la cultura popular. Por eso, hoy queremos recomendar la cinta de Steven Spielberg cuyo impacto comercial fue, a principios de los 2000, un filón comercial que está disponible en estos instantes en HBO. Nos referimos a Minority Report, la cinta que adapta el relato corto de Philip K. Dick, El informe de la minoría.

Tras triunfar con Salvar al soldado Ryan, Spielberg pasó por una etapa narrativa menos ambiciosa. Bueno, quizás A.I. Inteligencia Artificial sí que poseía ciertas pretensiones en el género dado que era un proyecto heredado de Stanley Kubrick. Sin embargo, grosso modo, el realizador ya había estrenado todas sus grandes obras. Y es en ese periodo, donde Minority Report se perdió, dentro de un grupo de trabajos efectivos sin el alma mitológica de las Jurassic Park y compañía. Atrápame si puedes, La terminal, La guerra de los mundos, Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, War Horse…de todo este cupo, la única que puede mirarse de tú a tú con la adaptación de K. Dick es Múnich. Aunque claro está, aquel thriller de espionaje obtuvo cinco nominaciones al Oscar. Una atención académica que no consiguió el largometraje protagonizado por Tom Cruise. Más allá de la nominación en la categoría de mejores efectos sonoros. Pero ¿de qué trata realmente este subestimado material de Spielberg que los suscriptores de HBO pueden encontrar en el catálogo del terminal?

Spielberg: ciencia ficción en HBO

Ambientada en el año 2054, Minority Report no sitúa en una sociedad futurista en la que las fuerzas del orden utilizan una tecnología psíquica para perseguir el crimen antes de que este suceda en el presente. Es decir, el futuro puede predecirse y los culpables son sentenciados antes de cometer sus crímenes. Bajo este contexto, el protagonista es John Anderton (Cruise), el líder del cuerpo de élite Precrime, quien dirige las operaciones desde el centro en el que se encuentran los «precogs». Tres seres psíquicos cuyas habilidades premonitorias nunca han fallado. ¿El problema? Un día, Anderton descubre que el siguiente en cometer un crimen de sangre será él.

Minority Report supuso la primera colaboración entre Cruise y Spielberg. En el elenco, encontramos por otra parte a otros rostros conocidos de la industria. Ahí está Colin Farrell, Samantha Morton, Max Von Sydow, Tim Blake Nelson, Peter Stormare y Neal McDonough, entre otros.

El guion corrió a cargo de Jon Cohen y del dos veces nominado al mejor guion adaptado, Scott Frank. El cual posteriormente sería el responsable de la creación de series tan aplaudidas como Godless, Gambito de dama y Dept. Q.

Un thriller de pulso firme

Combinando las mejores ideas con el sentido del espectáculo hollywoodiense, Spielberg volvió a demostrar su dirección de pulso firme y su talento como narrador autoral puramente silencioso.

Aparte de aparecer en HBO Max, Minority Report está disponible en Skyshowtime y Movistar Plus.