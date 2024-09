Es la película más personal de Steven Spielberg y ya está disponible gratis en Prime Video

Con más de medio siglo creando auténticas obras maestras del celuloide, nadie puede negar que Steven Spielberg es uno de los grandes cineastas del séptimo arte. Desde Tiburón, pasando por Jurassic Park, hasta La lista de Schindler y Salvar al soldado Ryan, el rey Midas de Hollywood ha demostrado saber desenvolverse a la perfección en prácticamente todos los géneros. Incluso en el terreno musical, donde su estilo e impronta mejoraron la versión clásica de West Side Story. Sin embargo, no ha sido hasta hace poco que el dos veces ganador del Oscar dirigió su película más nostálgica. Hablamos cómo no de Los Fabelman, una propuesta con bastante de su pasado personal y mucho, peor que mucho cine.

No parece la época más propicia para que el imaginario del realizador estadounidense brille con esplendor. Hollywood vive una temporada donde la exhibición en salas busca estirar las franquicias hasta la saciedad, intentando invertir presupuestos multimillonarios con cierta seguridad en la taquilla. Y claro, bajo este contexto no resulta extraño que tanto su revisión del musical de Robert Wise y Jerome Robbins, como esta reciente cinta autobiográfica hayan sido sendos fracasos comerciales para Universal Pictures y su sello, Amblin Entertainment. Lo que sí parece sorprendente es que la Academia haya pasado por alto un trabajo que es prácticamente una carta de amor abierta al cine, donde Spielberg expresa con imágenes su amor por la profesión con la humildad de un director novel. Pero ¿qué historia se esconde tras Los Fabelman? ¿Cuánto hay de verdad en ella sobre el pasado del cineasta?

‘Los Fabelman’: sinopsis y reparto

La sinopsis de Los Fabelman es la siguiente: «Film semiatobiográfico de la propia infancia y juventud de Spielberg, ambientado a finales de la década de los 50 y principios de los 60. Bajo este contexto que un niño de Arizona llamado Sammy Fabelman, influido por su excéntrica madre artista y su pragmático padre, un ingeniero informático, descubre un secreto familiar devastador y explora cómo el poder de las películas puede ayudarlo a contar historias y a forjar su propia identidad».

Por supuesto, además de contar con el atractivo de ser una narración audiovisual de Spielberg, el reparto de Los Fabelman es otro de los reclamos de su atractivo cinematográfico. La historia cuenta con Michelle Williams y Paul Dano en los respectivos roles de los padres del protagonista, una versión joven del director al que da vida Gabriel LaBelle. El elenco principal se completa con Seth Rogen, Judd Hirsch, Mateo Zoryon Francis-DeFord, Julia Butters, Jeannie Berlin y Oakes Fegley. También resulta muy especial el breve cameo de David Lynch, quien interpreta a al director de cine John Ford.

Nominada en 7 categorías de los Oscar de 2023, este pedazo del propio interior del director se fue de vacío en una edición en la que terminaría arrasando Todo a la vez en todas partes y donde las posibilidades de llevarse la consideración de Mejor película o dirección parecían más que ínfimas. Los Fabelman dura unas dos horas y media y está disponible desde hoy mismo en Prime Video.

¿Qué hay de cierto tras la historia?

A pesar de venderse como la única película autobiográfica de Spielberg, el realizador quiso dejar muy claro que esta era una versión edulcorada y más «interesante» de lo que había logrado en su juventud. Pero incluso en algunos datos, la realidad supera a la ficción. Por ejemplo, la madre del director sí que adoptó a un mono para sus hijos, pero en cambio lo que no es cierto es que él fuese el único niño judío de su clase. En el resto de la historia fílmica, no existe una confirmación o desmentimiento de la mayor parte de la información aportada, por lo que deberemos atenernos al misterio de la siempre imaginativa «magia del cine» y despreocuparnos de su acercamiento o no a la realidad.

Spielberg ya prepara su nueva película

Independientemente de sus dos últimos fracasos comerciales, el nombre de Spielberg sigue teniendo un peso gigantesco en la industria. Tanto es así que el director ya prepara su nueva película, un filme en el que volverá a sus orígenes a través de un relato con ovnis. Todavía no tiene un nombre oficial, pero para su ejecución ha vuelto a contar con el guionista David Koepp. Escritor con el que ya ha trabajado en las dos primeras entregas de Jurassic Park, el remake de La guerra de los mundos e Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. En su nueva aventura en la ciencia ficción, el cineasta tendrá a sus órdenes a estrellas como Emily Blunt, Colin Firth y Josh O’Connor. Koepp será del mismo modo, el encargado de escribir el guion de Jurassic World: Rebirth, la vuelta al mundo jurásico protagonizada por Scarlett Johansson que Spielberg volverá a producir.