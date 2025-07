Steven Spielberg dicta sentencia: ésta es la mejor película de superhéroes

Marvel vive una actual crisis creativa y de atención mediática, mientras que por otra parte, DC se la jugará con el reinicio de su universo a través de la Superman de David Corenswet. Sea como fuere, parece claro que la cartelera estival marcará el devenir de un género que en términos generales ya no goza del respaldo económico de la cartelera mundial ni el de una crítica especializada, que está ya un tanto saturada con esta última década repleta de secuelas, precuelas, spin-offs y series. Para más inri, grandes cineastas como Quentin Tarantino o Martin Scorsese siempre se desmarcaron en sus declaraciones al discernir que esos largometrajes no tenían nada que ver con lo que ellos consideraban “cine”. Sin embargo, el éxito de algunos títulos sí que ha despertado al menos, la curiosidad de otros tantos autores que valoraron su presencia en la industria. Es el caso de Paul Thomas Anderson o Pedro Almodóvar, quienes consideran que la existencia de esos blockbusters es clave para un desarrollo posterior de filmes autorales. Pero aquí Steven Spielberg va un poco más lejos: el rey Midas de Hollywood tiene una película favorita del mundo de los superhéroes.

Las cintas con personajes con poderes, capas y archienemigos incansables han nutrido las salas de medio mundo durante décadas y de algún modo, tanto la casa de las ideas como Detective Cómics han conquistado al séptimo arte a través de piezas hegemónicas. El estudio propiedad de Warner Bros tiene a El caballero oscuro (2008) y a la marca de Disney, el colofón final de su UCM con Vengadores: Endgame (2019). No obstante, la apuesta que dejó en “shock” al tres veces ganador del premio de la Academia no fue una gran reunión de superhéroes ni una propuesta clímax, sino una que no se tomaba demasiado en serio así misma. Hablamos por supuesto de Guardianes de la Galaxia (2014). Spielberg quedó encantado con esta película de superhéroes, la cual en su momento logró la unanimidad de la crítica y que todavía a día de hoy, mantiene el cariño millones de fans entre la cinefilia.

Spielberg: su película de Marvel favorita

Con un presupuesto abultado para el inicio de una licencia sin reconocimiento popular, Guardianes de la Galaxia costó 200 millones de dólares. En cambio, la popularidad y tendencia del género sumado a los grandes comentarios de la prensa, la auparon hasta alcanzar los 773 millones en el box office.

Dirigida y escrita por James Gunn, el cineasta ya había demostrado su talento para la comedia firmando el libreto del live action de Scooby Doo (2002) y Amanecer de los muertos (2004). Pero hasta su colaboración con Marvel no había demostrado su valía como realizador y mucho menos, su capacidad para manejar una partida de inyección económica tan arriesgada. Después terminaría firmando otras dos entregas y El escuadrón Suicida (2021) para DC y ahora, es el máximo encargado del nuevo DCU (Detective Comics Universe), habiendo dirigido la Superman que se proyectará en cines el próximo 11 de julio.

Spielberg reveló su película favorita en el Festival de Cannes de 2016, destacando además otras historias del género como el Superman de Richard Donner (1978) o la anteriormente mencionada escuela del murciélago de Gotham de Christopher Nolan. Eso sí, para él ver la primera de Guardianes en las salas fue algo completamente diferente. Así lo recogía en sus declaraciones a Collider:

“Al terminar su proyección, me quedé con la sensación de haber visto algo nuevo en el cine, sin cinismo ni miedo a ser oscuro cuando es necesario. Hay una diferencia entre héroes y superhéroes. El héroe es una persona común que se enfrenta a un hecho grava y actúa para modificarlo”. Para el director de Tiburón, los guardianes representan este tipo de héroes cotidianos, a pesar de que la mayoría de ellos sean criaturas la mar de singulares.

A Gunn le entusiasmo el comentario en su momento y no pudo dejar la ocasión de contestar al que fue su gran maestro: “Probablemente el mayor cumplido de mi vida. Aprendí lo que era un director porque de niño me encantaba En busca del arca perdida y me preguntaba quién estaba detrás de todo, y por eso hago películas hoy en día”.

El futuro de Spielberg

No parece que vayamos a ver a Spielberg por el momento dirigiendo una película de superhéroes. En cambio, los más nostálgicos de su obra si que podrán verle volver a tratar la temática de los extraterrestres. En 2026 estrenará una cinta todavía sin título en la que se reúne con el guionista de Jurassic Park, David Koepp, contando en el reparto con intérpretes de la talla de Emily Blunt, Josh Connor y Colin Firth.

La próxima película de Marvel es Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos, que se estrenará el 24 de julio.