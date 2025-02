Ke Huy Quan cuenta cómo Steven Spielberg lo convenció para protagonizar su nueva película

La gala de los Oscar de 2023 tuvieron dos arcos redentores principales. El primero de ellos fue por supuesto, el de la estatuilla a Brendan Fraser por la ballena. Mientras que el segundo quizás no fue tan emotivo y potente a nivel dramático, pero sí que provocó cierta nostalgia entre la generación millennial. Hablamos de la estatuilla dorada que fue a parar a las manos de Ke Huy Quan, una estrella infantil de películas tan icónicas como Los Goonies o Indiana Jones y el templo maldito que terminaría al crecer, relegado posteriormente al ostracismo del negocio cinematográfico de . No obstante, su figura ha vuelto a tener peso en la industria, gracias a su Oscar al mejor actor de reparto conseguido por Todo a la vez en todas partes y ahora, su agenda es un amalgama de proyectos relevantes dentro de la escena. Lo cual no tiene por qué traducirse en una absoluta confianza profesional por parte de este simpático intérprete. Tanto es así que su antiguo amigo Steven Spielberg es quien tuvo que convencerle para aceptar el que será su próximo papel protagonista.

Después de alzarse con el reconocimiento de la Academia, uno podría pensar que al estar tanto tiempo sin proyectos, un perfil como el suyo aceptaría todo aquello que fuese llegando a su agenda. Sobre todo si dichas producciones implicaban a grandes estudios. Sin embargo, asumir el papel protagonista en Este amor sí que duele, no era algo asumible en un principio para Quan. Pues antes de aceptar el desempeño y comandar la cinta, rechazó varias veces el guion antes de firmar por el rol. Y precisamente como él mismo cuenta, su rúbrica no habría sido posible sin la ayuda del rey midas de Hollywood. Spielberg dirigió a Quan cuando este tenía 12 años en la secuela del arqueólogo interpretado por Harrison Ford. Un trabajo por el que esta estrella reconstruida siempre le ha estado agradecido a Spielberg, a quien de hecho nombró en su discurso de agradecimiento por el premio concedido a través de los votos de los Académicos.

Ke Huy Quan no quería el papel

Según cuentan los rumores, tras el triunfo de Ke Huy Quan, no eran pocos los productores ejecutivos y compañías que querían al actor liderando o formando parte de los elencos de sus futuros proyectos. Una de ellas era la productora 87North de David Leitch, responsable de lanzar la franquicia John Wick. El director de Bullet train y El especialista quería a Quan para protagonizar Este amor sí que duele, pero en ese momento ni siquiera él se veía como el principal rostro visible de una película con tanta acción. Por suerte, ahí estaba el bueno de Spielberg para darle su beneplácito.

«Estaba en un evento con Steven Spielberg y me preguntó ‘Ke, ¿cómo estás?’ y le dije ‘Steven, no me está yendo muy bien’. Debido a todo el amor y apoyo que había recibido durante toda esa temporada de premios, estaba muy preocupado de que lo fuera que hiciera a continuación, fuera a decepcionarlo», comenzaba explicándole Quan a la revista Empire. Fu entonces cuando el cineasta le propuso ir a almorzar y cuando se lo presentó, le dijo «Ke, es genial. Hazlo».

Las principales dudas de Ke Huy Quan llegaban por no haber sido nunca un perfil de estrella de acción, como le argumentaba al medio sobre sus discrepancias y motivos con asumir el rol: «Pensé que estaba escrito para alguien como Jason Statham, porque me han condicionado a pensar que cuando tienes una estrella de acción, tiene que parecerse a The Rock o Stallone o Schwarzenegger. No pensé que alguien que se parezca a mí pudiera protagonizar este papel. Afortunadamente, no se dieron por vencidos conmigo. Volvieron por tercera vez».

¿De qué trata ‘Este amor sí que duele’?

La sinopsis oficial de esta producción distribuida por la Universal Pictures es la siguiente: «Marvin Gable (Ke Huy Quan) es un agente inmobiliario que trabaja a las afueras de Milwaukee en un barrio donde nunca faltan los letreros de ‘Se vende’. Un día, recibe un sobre rojo de su antigua socia y complice, a la que daba por muerta. El contenido del mismo no trae precisamente, buenas noticias. Marvin caerá en una espiral de un mundo criminal que está repleto de trampas mortales. Todo ello mientras es perseguido por su hermano Knuckles, un capo de la mafia. Este agente deberá afrontar todas aquellas decisiones del pasado que le atormentan, incluyendo todas aquellos traumas que jamás llegó a enterrar».

El reparto aparte de Quan, cuenta además con la también ganadora del Oscar, Ariana DeBose y con la estrella del cine asiático, Daniel Wu. El casting secundario termina de confeccionarse a través de la presencia de Marshawn Lynch, Mustafar Shakir, Lio Tipton, André Eriksen y Sean Astin, entre otros. Este amor sí que duele se estrenará en Estados Unidos el próximo 7 de febrero. De momento, en España todavía no tiene una fecha oficial para proyectarse en salas.