El emotivo discurso de Los Globos de Oro 2023: Ke Huy Quan se acuerda de Steven Spielberg

Los Globos de Oro 2023 han sido con diferencia, los más diversos de la historia. Una cualidad que la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) ha adoptado debido a la crisis institucional que llevó al boicot hacia los premios de todo Hollywood. Ninguna de las grandes estrellas se cortó a despotricar sobre la corrupción y poca diversidad de la organización e incluso Tom Cruise, llegó a devolver los dos galardones que en el pasado había recibido. Ahora a juzgar por la ceremonia celebrada la pasada madrugada, todo parece haber recuperado su cauce, homenajeando por ejemplo la carrera de Eddy Murphy y premiando a una variedad racial de actores mucho mayor a la habitual. Uno de ellos ha sido Ke Huy Quan, quien se ha alzado con el galardón a mejor actor de reparto en la categoría de comedia. Quan ya tiene 51 años, pero aquellos que se criaron en los 80 lo recordarán por haber participado en Indiana Jones y el templo maldito y Los Goonies. Como era de esperar, en su discurso Quan ha recordado y agradecido a Steven Spielberg darle su primera oportunidad en aquellos dos míticos largometrajes, convirtiendo sus palabras en una tierna carta a la nostalgia.

Golden Globe WINNER Ke Huy Quan is wearing a googly eye on his lapel tonight 🥺

More of the best looks of the night: https://t.co/vEjuMxoOwY pic.twitter.com/0xthKFnXbx

— Variety (@Variety) January 11, 2023