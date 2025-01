Spielberg revela cuál iba a ser la idea para ‘E.T. el extraterrestre 2’: el director no quería hacerla

Pocos directores de cine como Steven Spielberg han conseguido controlar bien pronto el legado de su obra. Una garantía lograda a través del éxito comercial y del reconocimiento de la profesión. Muy a pesar de que al rey Midas de Hollywood, la Academia no le tomó realmente en serio hasta que no retrato los horrores del Holocausto en La lista de Schindler. Sea como fuere y como todo activo de la industria, los estudios siempre buscaron al realizador para que este se pusiese detrás de las cámaras en los seguimientos narrativos de sus blockbusters comerciales. En algunas ocasiones lo lograron, como con Indiana Jones y el templo maldito y El mundo perdido: Jurassic Park. Pero en cambio, pudo resistirse a otras secuelas como la E.T. el extraterrestre 2 que nunca se llevó a cabo. Ahora en una charla reciente, el célebre narrador ha revelado cómo habría sido segunda parte y por qué pudo negarse.

Lo cierto es que al igual que le sucedieron primero a otros clásicos como Casablanca, Spielberg nunca imagino que su alienígena terminase siendo una rotunda sensación a nivel internacional. Sin embargo, con un presupuesto de 10 millones de dólares, el relato de amistad y ciencia ficción logró reunir más de 792 millones de dólares para las arcas de Universal Pictures y por supuesto, para Amblin Pictures, el sello del director. Además estuvo nominada a 9 premios de la Academia, incluido el de Mejor película. Desgraciadamente para Elliot y su amigo espacial, la coronación de la alfombra roja de aquella edición fue a parar a las manos de Richard Attenborough y su Gandhi. Eso sí, el trabajo del valorado cineasta fue recompensado con tres estatuillas doradas técnicas (Mejor sonido, Mejores efectos sonoros, Mejores efectos visuales) y una para la inolvidable banda sonora compuesta por John Williams. Pero ¿De qué iba a tratar la hipotética E.T. el extraterrestre 2? ¿Por qué Spielberg no quiso hacerla?

‘E.T. el extraterrestre 2’ tenía una idea

Como era habitual, después de hacer casi 800 millones de dólares en el box office internacional, la Universal se frotaba las manos con una posible continuación. No obstante, ahí estaba el bueno de Spielberg para parar los pies a cualquier intento de materializar una E.T. el extraterrestre 2. Aunque existiese una idea real para ello.

La historia original fue escrita Melissa Mathison, quien no volvería a colaborar con el director de Tiburón en un largometraje hasta 34 años más tarde, con el fallido proyecto de Mi amigo el gigante. Spielberg no quería una continuación, pero sí que vislumbró en algún momento la posibilidad del reencuentro entre un ya adolescente Elliot y E.T.

«No había presión. Tenía pocas expectativas. Pensé que estaba haciendo una película para gente muy joven. No esperaba ningún éxito de taquilla, simplemente quería que la película entrara en mi sistema y saliera a mi mundo. No tenía que ser en tu mundo. Simplemente quería hacer la película para mí», comenzaba contándole Spielberg a THR durante el TCM Classic Film Festival que se celebró hace algunas horas en Nueva York.

Seguidamente, entró en detalles sobre cuál iba a ser la supuesta idea de la secuela, la cual para él hubiese funcionado mucho mejor en el terreno de la literatura: «Coqueteé con la idea un poco, solo un poco para ver si se me ocurría una historia, y lo único en lo que podía pensar era en un libro escrito por alguien que elaboró el libro para la novela llamado ‘El planeta verde’, que se desarrollaría en la casa de ET. Todos íbamos a poder ir a la casa de ET y ver cómo vivía. Pero creo que fue mejor como novela de lo que hubiera sido como película».

¿Por qué pudo rechazarla?

El nombre de Spielberg era ya ampliamente respetado por la industria, gracias a Tiburón, pero también por cintas a la altura de Encuentros en la tercera fase y En busca del arca perdida. Pese a ello, seguía resultando extraño que el director se saliese con la suya. Algo por lo que «luchó» con intensidad. El autor quería que E.T. el extraterrestre estuviese contenida en un único filme:

«Fue una victoria muy reñida porque no tenía ningún derecho. Antes de ET tenía algunos derechos, pero no muchos. No tenía lo que llamamos ‘la congelación’, donde puedes impedir que el estudio haga una secuela porque controlas la congelación de estas, de los remakes y de otros usos secundarios de la propiedad intelectual. No tenía eso. Lo obtuve después de ET debido a su éxito».

E.T. el extraterrestre está disponible en las plataformas de Prime Video, SkyShowtime, Movistar + y Filmin.