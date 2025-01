‘Jurassic World: El Renacer’ recuperará una escena increíble de la primera novela de Michael Crichton

2025 nos va a traer grandes superproducciones cinematográficas. Títulos que aspiran a ser taquillazos mundiales, permitiendo como consecuencia la apuesta de las major por narrativas de autor con un mayor riesgo económico. El ciclo natural de Hollywood, vaya. Un método con el que la meca del celuloide lleva funcionando, prácticamente desde sus inicios y que, en estos tiempos de escasez para el mercado de la exhibición representa, el último bastión de supervivencia para las salas. Los principales ejemplos de esto llegarán en el mercado veraniego, donde Marvel y DC echarán un pulso con dos reboots de superhéroes clave; Los cuatro fantásticos y Superman. Aunque quizás, la victoria no caiga hacia el lado de Disney o Warner, porque Jurassic World: El Renacer también tiene mucho que decir en la lucha por ser el gran blockbuster del año.

A diferencia de la casa de las ideas y de Detective Cómics, Universal Studios no ha tenido fracasos económicos evidentes, derivados de la explotación de su franquicia estrella. Porque, aunque la última trilogía finalizada con Jurassic World: Dominion fue denostada por la crítica y prensa especializada, la realidad en lo económico es bien diferente. Hablamos de casi 4.000 millones de dólares de recaudación entre las tres anteriores películas. Una regularidad millonaria que ciertamente, ya se entiende como un suceso habitual en el box office internacional. Cuando en verdad, sólo una saga como Star Wars ha conseguido mantener ese reclamo masivo constante, aun teniendo fracasos de la talla de Solo. Pero a pesar de su innegable autoridad sobre la cartelera mundial, Jurassic World: El Renacer pretende recuperar la esencia y el espíritu de las dos primeras películas de Steven Spielberg. Por eso entre otras cosas, la IP ha recuperado al guionista original, David Koepp. Una leyenda en la escritura del cine comercial de la industria de los 90 que acaba de revelar un dato gratificante para los fans del mundo jurásico. La nueva entrega recuperará una secuencia del libro original de Crichton que Koepp siempre quiso incluir en la cinta original de 1993.

David Koepp recupera la esencia

Atrapado por su pasado, Misión imposible, Ojos de serpiente, Spider-Man, La habitación del pánico…mencionar a David Koepp supone mentar a uno de los grandes escritores fílmicos de nuestro tiempo. Capaz de desenvolverse tanto en producciones millonarias, como en proyectos tan personales como Presence, la cinta de terror dirigida por Steven Soderbergh que llegará a España el próximo 7 de marzo.

Mientras promocionaba dicha cinta, Koepp ha sido entrevistado y, teniendo el estreno de Jurassic World: El Renacer en el horizonte, resultaba poco probable que el filme no terminase apareciendo en la conversación. Por ello, cuando le preguntaron por la motivación de regresar al célebre universo el guionista expresó su entusiasmo por hacer «algo diferente», revelando la inclusión de una escena que lleva queriendo plasmar en la pantalla desde hace más de dos décadas después.

«Volví a leer las dos novelas para volver a ese estado de ánimo. Tomamos alguna cosa de ellas. Había una secuencia de la primera novela que siempre habíamos querido incluir en la película original, pero no teníamos espacio para ella. Pensamos: ‘Oye, podemos usarla ahora’. Pero volver a ese estado mental 30 años después, ¿sigue siendo divertido? Y la respuesta es sí, todavía lo es. Los dinosaurios siguen siendo divertidos», le explicaba el autor a Variety. Entre otras próximas producciones de Koepp destacan este año, los thrillers Cold Storage y Confidencial. En 2026 estrenará un proyecto lo nuevo de Spielberg, un filme sobre ovnis que todavía no tiene nombre oficial. El escritor no específico el contenido de la escena en cuestión, pero la rumorología de las redes piensa que se trata de la persecución del T-Rex por un río, mientras los protagonistas huyen en una embarcación.

‘Jurassic World: El Renacer’

La sinopsis oficial de Jurassic World: El Renacer es la siguiente: «Cinco años después de los eventos de Domion, la continuación sigue a Zora, una contratista que dirige un equipo para conseguir material genético de tres enormes dinosaurios. Pero cuando en la operación se cruzan con una familia varada en una apartada isla, los protagonistas se enfrentarán a un siniestro descubrimiento».

Además de contar con Koepp en el libreto, la esperanza de los fans pasa igualmente por el nombre seleccionado para sentarse tras las cámaras. El británico Gareth Edwards, responsable de Rogue One: una historia de Star Wars y The Creator, será el encargado de devolver la esencia spielbergiana a la producción, destacando un mimo y especial interés en los efectos especiales prácticos. Para poner la guinda al producto, Universal Pictures ha confeccionado un reparto increíble, incluyendo a Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Manuel García-Rulfo, Rupert Friend, Mahershala Ali, David Iacono y Luna Blaise.

Jurassic World: El Renacer llegará a los cines el 2 de julio de 2025, dos semanas antes de Superman y 20 días antes de Los cuatro fantásticos: First Steps.