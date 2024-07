La nueva película de ciencia ficción de Steven Spielberg ya tiene a sus dos estrellas principales

Que Steven Spielberg vuelva a tener un proyecto entre manos siempre es una gran noticia, pero si además supone un regreso a un género como la ciencia ficción, la cuestión adquiere una expectación todavía mayor. La filmografía del rey Midas de Hollywood es muy variada, aunque quizás el terreno de los extraterrestres y los platillos volantes adquiere un grado de relevancia mayor, gracias a dos de sus títulos inolvidables; Encuentros en la tercera fase y E.T. el extraterrestre. Eso sí, las dos últimas incursiones del cineasta en el género no le salieron tan bien como prometía su premisa. Ni La guerra de los mundos (2005), ni Ready Player One (2018) lograron la unanimidad por parte del público y de la crítica y a pesar de estos dos antecedentes, siempre existe una confianza innata en alguien como Spielberg, sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de uno de los narradores con una filmografía más regular en la historia del séptimo arte.

Producida también bajo su sello Amblin Pictures y de la mano de su firme aliada Universal, se espera que este nuevo trabajo se centre en el avistamiento de platillos volantes. Un fenómeno cultural que siempre ha interesado a Spielberg y en general, a la cultura estadounidense. Existiendo toda una serie de casos sin explicar y un gran número de fenómenos que navegan entre la realidad y la leyenda urbana. De hecho, el tema en cuestión estuvo de rigurosa moda el verano pasado cuando un grupo de militares estadounidenses declararon en el congreso de los Estados Unidos que los Ovnis existían, siendo algo encubierto por el gobierno norteamericano. Magufada o realidad, parece el momento perfecto para que un experto en la materia como el director de Tiburón, nos brinde una gran historia. El proyecto, programado para el 2026 va viento en popa, pues tendrá que comenzar a rodarse a principios del próximo año. Un hype auspiciado por las dos grandes estrellas que acaba de fichar la cinta.

Dos nuevas estrellas para Spielberg

Una figura de la talla del genio creador siempre va a tener a los grandes perfiles actorales del momento. Por eso, no nos extraña que este nuevo filme todavía sin título vaya a contar con el protagonismo de Emily Blunt y Josh O’Connor. Dos figuras de la escena británica que llevan ya un tiempo conquistando el cine europeo y la industria norteamericana. Blunt obtuvo su primera nominación al Oscar el pasado año, gracias a Oppenheimer. O’Connor por otra parte, es una rara avis dentro de la profesión, combinando productos comerciales como Rivales y el mejor cine autoral del viejo continente escenificado en la gran obra maestra de Alice Rohrwacher, La quimera.

Eso sí, tras ser un imán para la taquilla, la actriz de El diablo viste de Prada ha tenido su primer gran traspié en la taquilla con El especialista. De momento, el joven actor de The Crown no ha experimentado ese tipo de desastres en la cartelera, pero también porque todavía no ha dado el salto definitivo (que sí será esta película con Spielberg) al terreno del blockbuster. En 2025 O’Connor tendrá un agenda de estrenos un tanto ajetreada. Por un lado, formará parte del elenco lleno de estrellas de Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery para Netflix. Por otro, volverá a ponerse a las órdenes de Luca Guadagnino en Separate Rooms. Por si esto fuera poco, coprotagonizará junto a Paul Mescal The History of Sound. Blunt virará la próxima temporada hacia el cine independiente de A24, compartiendo pantalla con Dwayne Johnson en The Smashing Machine.

Volverá a tener a su mejor guionista

El último de los alicientes sobre el filme de extraterrestres de Spielberg pasa por el campo del guion. Partiendo de una idea original del director, el ganador de tres premios de la Academia pondrá la confección del libreto en manos de David Koepp. El escritor norteamericano adaptó la novela de Michael Crichton, Jurassic Park y después firmó además el guion de la anteriormente mencionada La guerra de los mundos y de Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. Fuera de su colaboración con el cineasta, Koepp ha firmado igualmente trabajos reconocibles de la talla de Spider-Man, Misión imposible, Atrapado por su pasado o la reciente Kimi. En el futuro estrenará lo nuevo de Steven Soderberhg, Presence y Jurassic World 4.