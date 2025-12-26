Éstas son, según los críticos de la BBC, las 10 mejores películas de 2025 que no te puedes perder

A pocos días de terminar el 2026, no son pocos los medios especializados que dedican sus portadas y artículos a recoger los momentos más memorables que nos han dejado los últimos 12 meses del calendario. Un espacio donde por supuesto, las recomendaciones fílmicas cobran un sentido especial. Y si hace algunos días compartíamos las mejores series para el The New York Times, ahora pasamos a reflejar la lista de las mejores películas del 2025 según los críticos de la BBC. Algunas de ellas, todavía no se han estrenado en nuestro país, así que guárdate sus fechas porque son las historias de las que más se va a hablar al comienzo del inminente nuevo año:

Las mejores películas de 2025 según la BBC

1-‘Hamnet’

Adaptando la archiconocida novela de Maggie O’Farrell, Hamnet lleva varios meses posicionándose como la gran favorita de los próximos premios Oscar. Eso sí, las recientes nominaciones a los Globos de Oro parece que han reducido sus posibilidades frente a otras grandes apuestas. No obstante, el drama centrado en Agnes y William Shakespeare sobre la pérdida de su hijo, sigue siendo uno de los títulos más avalados por parte de la crítica.

Fecha de estreno: 23 de enero

2-‘Sorry Baby’

El debut en la dirección de la actriz Eva Victor ha sido realmente imponente. Un proyecto independiente que sigue la vida de Agnes, una mujer a la que le sucedió algo terrible, pero que debe salir adelante, intentando encontrarle el sentido a su vida tras sufrir una agresión sexual.

Fecha de estreno: 27 de febrero

3-‘Sin conexión’

Bradley Cooper regresa a la dirección tras la decepcionante Maestro. Lo hace con una comedia dramática centrada en un humorista de Stand-Up que atraviesa una crisis de mediana edad y un inminente divorcio. Está protagonizada por Will Arnett y Laura Dern y es una de las sorpresas que la BBC ha colocado en su podio de mejores películas del 2025.

Fecha de estreno: 20 de febrero

4-‘Una batalla tras otra’

Es la cinta que probablemente terminará dominando la apuesta de las próximas nominaciones en la alfombra roja. Paul Thomas Anderson dirige una sátira política repleta de humor, drama y una tensión que alcanza su clímax en una icónica persecución por carretera que ya es historia del cine

Fecha de estreno: está disponible ya en HBO Max

5-‘No hay otra opción’

El responsable de Oldboy, Park Chan-wook, regresa con el remake de la cinta francesa Arcadia. Una historia que parte de la novela original de Donald E. Westlake satirizando mediante el humor negro, el complejo mundo del empleo. El protagonista matará por obtener un puesto de trabajo. Y no, no es una forma de hablar.

Fecha de estreno: 13 de febrero

6-‘Agente secreto’

La revolución del cine brasileño de este 2025, pasa por el protagonismo de Wagner Moura. Intérprete que seguramente termine nominado en los Oscar por su actuación. Ganadora a la mejor dirección, mejor actor y el Premio FIPRESCI del Festival de Cannes y nominada a tres Globos de Oro, Agente secreto se centra en un profesor que huye en la brasil de los 70 de la dictadura militar.

Fecha de estreno: 20 de febrero

7-‘La voz de Hind’

La cinta política por excelencia de la temporada es para la BBC, una de las mejores películas del 2025. Mediante las grabaciones reales de una niña de 6 años atrapada en medio del fuego de Gaza, un grupo de la Media Luna Roja intentan coordinar su rescate.

Fecha de estreno: todavía no tiene fecha de estreno confirmada en el streaming

8-‘Valor sentimental’

Es la historia más emocionante que verás en esta temporada de premios. El nuevo trabajo de Joachim Trier es un melodrama metacinematográfico repleto de escenas memorables, una banda sonora fantástica y unas interpretaciones que de seguro, tendrán una gran presencia en la próxima alfombra roja.

Fecha de estreno: está todavía disponible en cines

9-‘Un simple accidente’

Ganadora de la Palma de Oro de Cannes, la producción de Jafar Panahi es una de las principales favoritas en la categoría de mejor película internacional. La sinopsis oficial nos pone en la piel de un mecánico que comienza a seguir al padre de familia que acaba de salir de su taller, porque piensa que es un hombre de su tormentoso pasado.

Fecha de estreno: Se espera que su estreno llegue a Filmin en las próximas semanas

10-‘Marty Supreme’

Los cinéfilos la conocen casi más por la campaña promocional histórica de Timothée Chalamet que por su argumento. El filme de de A24 dirigido por Josh Safdie es un retrato que parte de la vida real de Marty Reisman, el jugador de ping-pong que logró ser la persona más mayor en ganar un torneo nacional.