Cientos de jóvenes reciben a la Reina Letizia entre vítores y aplausos en Huesca

La Reina Letizia presidió este martes, 24 de febrero, el Princesa de Girona CongresFest, el acto central del Tour del talento 2026 en Huesca, que se celebró en el Palacio de Congresos.

Allí unos 800 jóvenes la recibieron en pie y con el móvil en la mano para grabar la escena. Durante varios minutos, la aplaudieron y vitorearon, mientras la Reina agradecía el caluroso recibimiento con la mano en el corazón y haciendo pequeñas reverencias.

En el acto también estuvieron presentes Jordi Hereu Boher, ministro de Industria y Turismo; Marta Fernández Martín, presidenta de las Cortes de Aragón; Fernando Beltrán Blázquez, delegado del Gobierno en Aragón; Lorena Orduna Pons, alcaldesa de Huesca; Tomasa Hernández Martín, consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón; Concepción Gimeno Gracia, Justicia de Aragón; Amado Franco Lahoz, presidente de la Fundación Ibercaja, y José Luis Rodrigo Escrig, director general de la entidad; y Francisco Belil y Salvador Tasqué, presidente y director general de la Fundación Princesa de Girona, respectivamente.

Premio Princesa de Girona CreaEmpresa 2026

Este acto culminó con la proclamación del Premio Princesa de Girona CreaEmpresa 2026: Patricia Aymà Maldonado, biotecnóloga y cofundadora y CTO de Benviro.

Aymà se formó en Biotecnología en la Universidad Autónoma de Barcelona y cursó un máster en Ingeniería Ambiental en la Universidad de Barcelona. Su vínculo con las bacterias empezó de forma inesperada: durante su infancia sufrió repetidas infecciones respiratorias, pero años después descubriría el potencial fascinante de estos microorganismos.

Además, es cofundadora, presidenta y CTO de Benviro, empresa pionera en el desarrollo de bioplásticos biodegradables a partir de residuos orgánicos mediante procesos biotecnológicos.

La reconocida con el Premio Princesa de Girona CreaEmpresa 2026 ha impulsado un modelo empresarial que demuestra que la sostenibilidad puede ser técnicamente robusta y económicamente viable. Lidera un equipo multidisciplinar de más de 30 personas y trabaja activamente para acercar la biotecnología a la sociedad, fomentar vocaciones STEM -especialmente entre chicas jóvenes- y promover un cambio regulatorio que favorezca materiales realmente sostenibles.

Su propósito es usar la ciencia para rediseñar los materiales del futuro y demostrar que la revolución de los bioplásticos puede nacer aquí y tener impacto global.