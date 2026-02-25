El momentazo de Letizia en Huesca: interpretan un tema de Rosalía frente a ella

La Reina Letizia ha podido disfrutar de una actuación muy original durante su visita a Huesca. La esposa de Felipe VI se trasladó este martes hasta Aragón parta presidir el acto de proclamación del Premio Princesa de Gerona 2026 en la categoría CreaEmpresa. Un galardón que ha recaído en Patricia Aymà, cofundadora, presidenta y CTO de Benviro, una empresa pionera en el desarrollo de bioplásticos biodegradables a partir de residuos orgánicos mediante procesos biotecnológicos

El jurado ha decidido conceder el premio a Patricia por «atreverse a abordar un problema de impacto global y encarnar la innovación con propósito. Por su liderazgo para usar la ciencia para rediseñar los materiales del futuro y su entusiasmo para acercar la biotecnología a la sociedad y fomentar vocaciones STEAM a las futuras generaciones. Además de por haber logrado transformar una visión científica en una realidad industrial que se puede escalar, demostrando que la transición hacia materiales biodegradables no es solo un imperativo ético, sino un modelo de negocio viable y disruptivo».

Al igual que Felipe VI fue el encargado de dar el pistoletazo de salida al Tour del talento de este año hace unas semanas en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), ahora ha sido doña Letizia la que ha tomado el relevo. La Reina ha presidido el acto central de esta gira en Huesca, una jornada en la que han participado numerosos jóvenes y en la que también ha habido espacio para la música.

Rosalía se cuela en el CongresFest

Durante el acto ha tenido lugar una actuación del Coro Ixena. Se trata de una formación musical originaria de Zaragoza que ha sorprendido a doña Letizia con una versión de uno de los temas más populares de la cantante Rosalía. Estamos hablando de Berghain, el primer sencillo de su último disco y que ha supuesto toda una revolución para el mundo de la música por su apuesta por la fusión de estilos y por recurrir a una interpretación más lírica.

¿Qué es el Coro Ixena?

Fue el pasado mes de noviembre cuando el Coro Ixena se estrenó en las redes sociales con un mensaje de presentación. «Somos Ixena, un coro de voces mixtas nacido en Zaragoza, creado por nuestra pasión: la de hacer música desde el corazón. Con muchos años de experiencia a las espaldas, venimos a aportar nuestro granito de arena a la cultura musical aragonesa, sin límites. Nos atrevemos con todo tipo de repertorios: desde temazos actuales, pasando por los musicales más míticos, hasta obras corales y líricas a capella», escribieron junto a una imagen del grupo posando sonriente.

El Coro Ixena en Huesca. (Foto: Cortesía)

«Comenzamos este proyecto con mucha ilusión y compromiso, así que estad súper atentos y atentas a nuestras redes porque vamos a hacer cosas muy guays. Tenemos muchas ganas de enseñaros todo lo que está por venir. Si algo nos gusta más que la música, es poder compartirla. Estamos deseando que podáis disfrutar con nosotros de este proyecto y caminar juntos en esta nueva etapa», recalcaron.

El nombre de este coro procede de la expresión aragonesa «a ixena», que significa trabajar «todos juntos». Una declaración de intenciones para este grupo de jóvenes que ha empezado recientemente unido y con mucha ilusión.

La visita de la Reina a Huesca

Antes de presidir el acto de proclamación de la ganadora de este año en la categoría CreaEmpresa, doña Letizia ha visitado acompañada de diversas autoridades, el Palacio de Villahermosa. La Reina ha podido ver una de las esculturas del proyecto urbano Los Árboles de Hierro, impulsado por el Ayuntamiento de Huesca con la colaboración de Fundación Ibercaja, con motivo del Tour del talento en la ciudad.

La Reina Letizia en su viaje a Huesca. (Foto: Gtres)

El proyecto completo consta de 12 piezas distribuidas por distintos enclaves de la ciudad. El árbol presentado en esta ocasión está dedicado a Petronila de Aragón, primera Reina de Aragón por derecho propio y figura clave en la configuración histórica del Reino.

Esta iniciativa es uno de los grandes hitos de la parada del tour en Huesca. La entidad ha entregado a la ciudad de tres árboles de hierro dedicados a Joaquín Costa, Baltasar Gracián y Félix de Azara, reafirmando así su compromiso con el talento y con la puesta en valor de referentes históricos altoaragoneses.