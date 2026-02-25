Adiós a las deportivas de siempre: Skechers sorprende con el modelo que te hará sentir que caminas sobre nubes

Skechers ha decidido romper con lo establecido y sorprender con un modelo que está llamando la atención por una razón muy concreta, y es la sensación al caminar. Su propuesta promete algo que muchos buscan desde hace tiempo en el calzado diario, una pisada tan suave que recuerda a caminar sobre nubes. Y lo hace sin recurrir a diseños complicados ni a un aspecto excesivamente deportivo.

El modelo Slip-ins Go Walk Anywhere – The Tourist se presenta como una alternativa clara a las deportivas de siempre, pensada para aquellos que priorizan la comodidad por encima de todo. Desde el primer vistazo, queda claro que no se trata de una zapatilla pensada únicamente para correr o entrenar, sino para acompañar durante toda la jornada. Su diseño sin cordones permite calzarlas en segundos, sin agacharse ni ajustar nada, algo que cada vez valoran más personas en su rutina diaria, especialmente los que pasan mucho tiempo entrando y saliendo de casa o buscan un calzado fácil de poner y quitar.

Pero más allá de la facilidad para calzarlas, el verdadero reclamo está en lo que se siente al caminar. Skechers ha puesto el foco en la amortiguación y en la ligereza, dos aspectos clave para quienes acumulan muchas horas de pie o recorren largas distancias a lo largo del día. La suela está pensada para absorber el impacto de cada paso y devolver una sensación suave y continua, evitando esa dureza que suele aparecer en otras zapatillas tras varias horas de uso. Esto se nota especialmente en paseos largos, viajes o jornadas intensas en las que los pies suelen ser los primeros en resentirse.

Las Skechers más cómodas, ahora rebajadas

Otro punto que está generando comentarios positivos es el ajuste. El tejido flexible del exterior se adapta al pie sin apretar, acompañando el movimiento natural al caminar. Esto ayuda a evitar roces y molestias, algo habitual en zapatillas más rígidas o con estructuras demasiado marcadas. Además, la plantilla interior ofrece un apoyo constante en la planta del pie, repartiendo mejor el peso y haciendo que la pisada resulte más cómoda incluso al final del día, cuando el cansancio ya empieza a notarse.

Además, su diseño discreto permite llevarlas tanto con ropa deportiva como con looks más informales, lo que las convierte en una opción habitual para pasear, viajar o incluso para ir a trabajar en entornos donde prima la comodidad. A esto se suma una suela con buen agarre, que aporta seguridad al caminar sobre diferentes superficies, algo que se agradece especialmente en días de lluvia o en suelos resbaladizos.

Skechers vuelve a poner sobre la mesa una idea que gana fuerza, y es que no todas las zapatillas tienen que estar pensadas para correr o entrenar duro. Hay un público amplio que simplemente quiere caminar cómodo, sin complicaciones y sin acabar el día con los pies doloridos. Este modelo responde justo a esa demanda y además ahora está rebajado en la web oficial de Skechers, pues cuestan 103,99 euros cuando su precio original era de 130€.