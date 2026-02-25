Joseph Oughourlian, presidente y primer accionista del Grupo Prisa con el 29,8% del capital, no quiere convertirse en «el presidente de Prisa que vendió El País y la cadena SER a Blas Herrero». Según ha dicho el inversor francés a su círculo privado, Blas Herrero, dueño de Kiss FM, no sería la mejor opción para ponerse al frente de dos medios históricos como El País y la cadena SER. «¿Te imaginas ser el presidente de Prisa que le vendió los medios a Blas Herrero?», ha comentado Oughourlian en privado.

Por eso, el inversor francés ha echado el resto en el consejo que se ha celebrado este martes por la tarde. Según fuentes conocedoras, fue una reunión «tensa», ya que Oughourlian presentó la propuesta de Herrero como «una agresión» a la compañía, que tiene previsto presentar su nuevo plan estratégico en marzo en su Capital Investors Day. Con este lenguaje duro contra Herrero, Oughourlian ha conseguido que incluso los consejeros críticos como Manuel Polanco y Andrés Varela Entrecanales votaran en contra.

Pero no sólo se ha rechazado. Porque Prisa envió un comunicado tras la reunión a la CNMV en la que casi ridiculizaba los términos de la propuesta. «La Sociedad informa de que su Consejo de Administración, en la reunión ordinaria celebrada en el día de hoy, ha tomado conocimiento de los términos de la Propuesta, constatando la absoluta inconsistencia, falta de rigor técnico e inconcreción de la misma, por lo que ha acordado por unanimidad rechazar la Propuesta a todos los efectos», señala Prisa.

Ante esta respuesta, Blas Herrero no se amilana y promoverá una Asociación de Accionistas Minoritarios de Prisa para defender los derechos de los pequeños propietarios -él tiene un 0,39% del capital-. Según explican fuentes cercanas al empresario, el objetivo es evitar que la empresa entre en concurso de acreedores en 2029, cuando tiene que pagar el grueso de la deuda a Pimco, acreedor principal de Prisa.

La deuda subió en 2025 a 757 millones de euros y las pérdidas, un 134% hasta 27 millones de euros, por lo que la situación financiera de la compañía sigue siendo mala.

Oughourlian ya rechazó una oferta de los empresarios afines a Moncloa, aunque en esa ocasión ni siquiera llegó a concretarse por parte de Global Alconaba, dueña del 6% de Prisa y representada por Andrés Varela Entrecanales y José Miguel Contreras. Estaban dispuestos a ofrecer entre 350 y 400 millones, un precio que ni siquiera quiso escuchar el inversor francés.

En esta ocasión, el planteamiento realizado a Oughourlian y al consejo de Prisa por Blas Herrero no era una oferta por El País y la SER sino un plan para inyectar 300 millones de euros en la empresa mediante una ampliación de capital a la que podían acudir los actuales accionistas y consejeros.

«Pero 300 millones de euros no para que se gasten todos en pagar la deuda de casi 800 millones, sino para meter una parte, 100 millones, en el negocio y poder gestionar la empresa. Porque ahora está ahogada financieramente y no se hay opciones de hacer nada», explican fuentes conocedoras de los planes de Herrero.

Además, Herrero contaba con otros accionistas que se podían sumar a la operación en caso de que fuese amistosa. Es el caso del grupo de medios belga DPG Media, cuyo presidente, Christian von Thillo, hizo saber a Herrero que no quería participar en caso de que Oughourlian estuviera en contra para no enemistarse con él. Von Thillo es el presidente del Consejo Europeo de Editores desde 2015, donde está Prisa.

En una primera toma de contacto, la cúpula de Prisa no se opuso a una ampliación de capital, según las fuentes consultadas. Pero el problema llegó con la segunda parte del plan de Herrero: la negociación con el banco norteamericano Pimco, acreedor de la deuda de la compañía «y verdadero dueño de Prisa», para que aceptara una quita de esa deuda.

«Oughourlian no estaba dispuesto a aceptar esta parte, no quería que se tocara a Pimco», señalan estas fuentes. Pimco ha ayudado de manera importante a Oughourlian en su reciente batalla contra los afines al Gobierno, Entrecanales y Contreras, que trataron de expulsarle de la presidencia de Prisa o que les vendiera los medios españoles.

Oughourlian consiguió una refinanciación de la deuda que, además, incluía una cláusula por la que la refinanciación decaía en caso de cambio de ejecutivo en la presidencia del grupo. En definitiva, estaba ligada al inversor francés.

Es la segunda vez que Prisa rechaza una oferta de Blas Herrero, que ya a finales de 2020 presentó una propuesta para comprar El País y la cadena SER por 200 millones de euros, que fue rechazada en este caso por Javier Monzón, entonces presidente de Prisa de la mano de Santander.