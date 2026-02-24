El Consejo de Administración del Grupo Prisa ha rechazado por «inconsistente» la propuesta de Blas Herrero, dueño de Kiss FM, de inyectar 300 millones de euros en la compañía con una ampliación de capital a la que tendrían derecho de suscripción preferente los actuales accionistas del grupo.

En un comunicado a la CNMV, Prisa – editor entre otros medios de El País, la Cadena SER, Cinco Días, As…-, descalifica duramente los términos de la propuesta de Herrero. «La Sociedad informa de que su Consejo de Administración, en la reunión ordinaria celebrada en el día de hoy, ha tomado conocimiento de los términos de la Propuesta, constatando la absoluta inconsistencia, falta de rigor técnico e inconcreción de la misma, por lo que ha acordado por unanimidad rechazar la Propuesta a todos los efectos», señala la compañía en un comunicado a la CNMV.

«El Consejo de Administración reafirma su decisión de que PRISA continúe focalizada en reducir la deuda y reforzar su posición de liquidez, en línea con lo realizado en los últimos años, así como que PRISA centre todos sus esfuerzos en las líneas de negocio que actualmente desarrolla el Grupo, para lo cual también ha aprobado por unanimidad el Plan Estratégico 2026-2029, que será presentado en el Capital Markets Day el próximo 3 de marzo», finaliza el comunicado.

Es la segunda vez que Joseph Oughourlian, presidente y primer accionista de Prisa, rechaza una oferta por la empresa o por los medios del grupo. El año pasado hizo saber a los empresarios afines al Gobierno que querían desbancarlo de la presidencia que no aceptaría la venta de los medios españoles por 400 millones. Andrés Varela Entrecanales y José Miguel Contreras ni siquiera llegaron a realizar la oferta oficialmente.

También es la segunda vez que Prisa rechaza una oferta de Blas Herrero. A finales de 2020 ofreció 200 millones por El País y la SER, oferta que fue rechazada en ese momento por Javier Monzón, en ese momento presidente de Prisa de la mano de Santander.

Prisa resultados

El consejo de Prisa ha aprobado también las cuentas de la compañía, que ha elevado sus pérdidas un 134% hasta los 27 millones de euros. Los ingresos también caen un 2%, hasta 904 millones de euros.

La deuda del grupo, verdadero quebradero de cabeza de la empresa, sigue creciendo pese a las refinanciaciones y las ampliaciones de capital realizadas por Oughourlian. Al cierre del ejercicio la deuda asciende a 757 millones de euros, siete millones más que en 2024.