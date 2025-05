Joseph Oughourlian, presidente y primer accionista del Grupo Prisa, ha decidido mostrar en público su desprecio por los accionistas españoles de la compañía críticos con su gestión y que van a armar «dos ofertas» para que el inversor francés salga de la empresa y se ponga fin a la batalla interna: por su 29,9% del capital o por los medios españoles del grupo, principalmente El País y la Ser.

Espoleado por su victoria clara en la Junta de Accionistas celebrada el miércoles en Madrid -el 80% de los presentes votó a favor de las polémicas ampliación de capital y refinanciación de la deuda-, Oughourlian no los ve capaces de hacer ninguna oferta: «Leo en los digitales que van a presentar oferta para comprar los medios españoles. No van a presentar nada porque nadie les va a prestar dinero. No tienen proyecto para Prisa», ha dicho en un encuentro con periodistas el miércoles.

«No hay, no ha habido, ni habrá una oferta del Grupo Alconaba -empresa que agrupa a los accionistas españoles afines a Moncloa-«, ha insistido el inversor francés. «Se que están viendo a inversores de Europa, y luego esos inversores me llaman a mí para preguntarme si los activos de Prisa están en venta. Y lo que me cuentan esos inversores es que no tienen proyecto de futuro para la empresa», ha desvelado. «Soy financiero y sé cómo funciona. Nadie les va a prestar dinero para entrar en Prisa y nadie les va a acompañar como inversores», ha insistido.

La ristra de desprecios hacia los accionistas españoles de Prisa afines a Moncloa, liderados por Andrés Varela Entrecanales y José Miguel Contreras, socios en el lanzamiento de La Sexta, ha sido numerosa. Les ha tendido la mano, pero, ¿a qué se refiere? «Estoy dispuesto a sentarme y escuchar lo que tienen que decirme, pero nunca me han propuesto ninguna idea fantástica», ha dicho.

«No entiendo su estrategia. Han denunciado en el juzgado la ampliación de capital y la refinanciación. Es una manera absurda de darse un tiro en el pie. Supongo que esperan que la refinanciación se venga abajo y que la compañía vaya a peor y los activos valgan menos para comprarlos más baratos», ha señalado.

«Calculamos que todo ese grupo de alconabas tendrá alrededor de un 14% del capital, que se va a quedar en el 11% o 12% porque hay gente que se quiere ir de ahí. Yo hablo con accionistas de ese grupo que quiere irse y acabará vendiendo. Tiendo la mano, pero no podemos estar pendientes de un accionista con el 11% del capital cuando hay otros que tienen más. Nosotros, por ejemplo, Amber Capital, tenemos más (el 29,9%)», ha argumentado.

Oughourlian ha recordado incluso su etapa como accionista crítico de Prisa durante la etapa de control del Banco Santander y su hombre de confianza, Javier Monzón, presidente hasta 2021, cuando el inversor francés dio el golpe de mano junto a Telefónica. «Yo era mejor retador de lo que son ellos ahora», ha dicho.

Pero los dardos de Oughourlian este miércoles, tras ganar de calle la Junta de Accionistas, han ido incluso para Marc Murtra, ex presidente de Indra y ahora al frente de Telefónica. El inversor francés, a preguntas de los periodistas, ha confirmado que está a favor de que Indra (tiene más del 7% del capital) se fusione con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E Group), la empresa de Defensa del actual presidente, Ángel Escribano. También ha apoyado que Indra haga una oferta por Iveco Defense.

Pero, para mostrarse favorable a esas operaciones, Oughourlian ha dicho que «más vale tarde que nunca» que Indra se centre en el negocio de la Defensa. «Ahora tenemos un presidente que sabe de Defensa, sabe del negocio, y lo está haciendo muy bien», ha dicho. El anterior presidente de Indra era Murtra, quien ahora no le coge las llamadas y no le recibe en Telefónica.

Tras el apoyo masivo de los accionistas a su gestión -el 99%- y a la ampliación de capital y la refinanciación -el 80%-, Oughourlian ha tomado la decisión de quitar a las dos consejeras que no le apoyaban de la comisión de auditoría. Isabel Sánchez y María José Marín han salido de esa comisión, que queda sin voces críticas al presidente.