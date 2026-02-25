Marta Ortega abre su librería al público: el rincón favorito de investigadores y apasionados de la moda

La Fundación Marta Ortega está hecha a medida por al alta directiva de Inditex. Todo está visto y medido, y además lo hace de una manera impecable y coherente. La organización desarrolla actividades relacionadas con las artes y el conocimiento, por ello, el impacto positivo que tiene sobre la sociedad es innegable. Detrás de sus acciones siempre hay un sentido y una razón.

Casi a punto de comenzar marzo, la hija de Amancio Ortega abre las puertas The MOP Library, la nueva biblioteca especializada en moda y fotografía de moda que se suma a la variedad de iniciativas culturales que ya promueve en su centro del Muelle de Batería de La Coruña.

Compuesta por más de 5.500 volúmenes entre libros, revistas y catálogos, la biblioteca permitirá a estudiantes, investigadores y apasionados por la moda acceder a la consulta presencial y gratuita de estos materiales previa reserva de cita a través de la página web de la Fundación Marta Ortega.

Colecciones extensas de los libros de los fotógrafos más relevantes de nuestro tiempo, como Richard Avedon, Nan Goldin o Tim Walker; colecciones completas de las revistas que han definido y siguen definiendo el mundo de la moda, desde el Vogue Italia de Franca Sozzani a System, Purple, Interview o Self Service; catálogos de moda creados por los grandes talentos de la dirección de arte y el grafismo…

Los fondos de The MOP Library conforman un archivo único e imprescindible para conocer la historia de la moda desde finales del siglo XX hasta nuestros días que, además, irá ampliándose con la incorporación de más de doscientas referencias nuevas cada año.

El procedimiento de solicitud de cita a través de la página web de la Fundación MOP es sencillo. Los usuarios tienen a su disposición online todo el catálogo de la biblioteca, por el que pueden navegar y realizar una selección de un máximo de tres ejemplares para consultar en una sesión presencial de una hora de duración.

Los primeros turnos disponibles se ofrecen a partir del 6 de marzo, de lunes a viernes y siempre en sesión de tarde. La edad mínima para acceder al servicio es 16 años.