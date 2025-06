La Fundación Marta Ortega Pérez (Fundación MOP) abre mañana al público David Bailey’s Changing Fashion, la primera gran retrospectiva de este prestigioso fotógrafo británico en España. La muestra se podrá visitar hasta el 14 de septiembre en el Centro MOP de la zona portuaria de La Coruña.

Comisariada por Tim Marlow, director del Design Museum de Londres, y Camera Eye, el estudio del fotógrafo, David Bailey’s Changing Fashion sumerge a los visitantes en el glamour y la energía de las décadas de 1960 y 1970 a través de la mirada de Bailey y cuenta con más de 140 fotografías de estas décadas trascendentales, algunas de ellas inéditas.

David Bailey (Leytonstone, Londres, 1938) es un fotógrafo británico nacido en 1938, reconocido como uno de los grandes retratistas del S. XX. Fue una figura clave en la revolución cultural del Londres de los años 60, el llamado Swinging London, junto con otros fotógrafos como Terence Donovan y Brian Duffy.

Él mismo fue una estrella

Su obra se caracteriza, sobre todo, por sus retratos en blanco y negro, todos muy directos y con gran fuerza expresiva, razón por la que rompe con el academicismo fotográfico del momento. David Bailey es espontáneo, moderno y con un enfoque casi cinematográfico.

David Bailey es uno de los fotógrafos de moda y retrato más destacados del mundo. Ningún otro hizo más que él para definir la revolución creativa y cultural que dio impulso a la vibrante escena londinense de los años 60. No sólo capturó a las estrellas de la época con su cámara, sino que él mismo fue una de ellas.

Hello, Mick Jagger!

David Bailey’s Changing Fashion, que arranca con una secuencia de fotos de Jean Shrimpton (cuyo trabajo como modelo para Bailey la catapultó a la fama), presta especial atención a David Bailey’s box of pin-ups. Este portfolio de 1965 incluye a 36 miembros de la escena londinense, desde Mick Jagger a Rudolf Nuréyev, Shrimpton, Michael Caine, Cecil Beaton y, no sin controversia en la época, a los conocidos gánsteres Ronnie y Reggie Kray, todos ellos miembros del círculo de Bailey.



Vista de la exposición David Bailey's Changing Fashion. @ Cortesía de la Fundación MOP



A través de la exposición de una colección de objetos cuidadosamente seleccionados, la muestra también se detiene en el carácter único del estudio de Bailey, célebremente definido por Diana Vreeland, una de sus editoras en Vogue: «El estudio de Irving Penn es como una catedral; el estudio de David Bailey es como un bar de copas».

«Su estudio es como un bar de copas»

David Bailey’s Changing Fashion, como las cuatro exposiciones previas de la Fundación MOP, también ofrece a sus visitantes un cortometraje específicamente realizado para la ocasión que reinterpreta la box of pin-ups del artista y una publicación gratuita inspirada en Ritz, la revista de celebridades, moda y cotilleos que Bailey fundó con David Litchfield en 1976.

La entrada a David Bailey’s Changing Fashion es libre. Los beneficios generados por la venta del merchandising, entre el que se encuentra el catálogo que la Fundación MOP ha editado en exclusiva de la muestra, están dirigidos al programa Future Stories de apoyo a jóvenes creadores en el inicio de su carrera artística.

El Swinging London, una explosión

El Swinging London fue un fenómeno cultural y social que tuvo lugar en Londres durante los años 60 y que se caracterizó, entre otros aspectos, por una explosión de creatividad, modernidad y libertad en áreas como la moda, la música, el arte y la fotografía.

Londres se convirtió en el epicentro de una juventud que buscaba romper con lo establecido, con estética atrevida y valores más liberales. Fue una era de renovación, en la que la urbe británica pasó a ser vista como una ciudad vibrante, joven y a la moda.

En este contexto, toman impulso diseñadores como Mary Quant –la creadora de la minifalda– y boutiques como Biba; así como grupos hoy de culto como The Beatles, The Rolling Stones, The Kinks o The Who.