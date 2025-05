Marta Ortega invita al artista C. Tangana a una charla muy especial en su casa

C. Tangana y la moda tienen un nexo muy especial, sobre todo porque el artista tiene un estilo muy especial y con carácter. Por ello, no es de extrañar que El Madrileño sea uno de los protagonistas de la segunda edición de The MOP Talks, el próximo 2 de junio, en la Fundación Marta Ortega de La Coruña. El mismo mes, visitará el espacio también la modelo Penélope Tree, quien protagonizará una charla el 30 de junio.

The MOP Talks es un compromiso con la creación. Es un ciclo de conversaciones abiertas al público con personalidades relevantes de la cultura y la creación contemporáneas. El 2 de junio el Centro MOP del Muelle de Batería de La Coruña acogerá la charla del artista C. Tangana, y el 30 de junio la de la modelo Penelope Tree, figura clave de la moda en los años 60 y una de las grandes musas del fotógrafo David Bailey.

El escenario de estos encuentros, tanto el de C. Tangana como el de Tree, volverá a ser la primera sala de la nave del Centro MOP. Dado el aforo limitado de este espacio (200 personas), la asistencia a cada uno de los encuentros requiere obtener con antelación una entrada gratuita (2 entradas por persona como máximo) a través de la página web de la Fundación MOP.

Las entradas para la charla con C. Tangana y Tree estarán disponibles una semana antes de cada evento. Así, el día 26 de mayo a partir de las 11 de la mañana podrán solicitarse las entradas para el encuentro con C. Tangana y el 23 de junio a la misma hora las de Penelope Tree. Se establecerá un sistema de lista de espera para reasignar las posibles cancelaciones.

Temporada de verano

Hasta el 17 de junio puede visitarse la exposición colectiva Future Stories con el trabajo de los jóvenes fotógrafos gallegos Alba Chan, Sofía Dagá, Lucía Novais y Adrián Ramos.

El 28 de junio se inaugurará la próxima gran exposición de la Fundación MOP: David Bailey’s Changing Fashion, primera gran muestra del aclamado fotógrafo británico en España.