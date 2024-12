Todo sobre C. Tangana: su edad, qué hace ahora, por qué se llama así, sus discos…

C. Tangana, también conocido como El Madrileño o simplemente Pucho, ha conquistado el panorama musical con su estilo único y su capacidad para mezclar géneros, narrativas y colaboraciones. A través de una trayectoria marcada por la experimentación y el cambio, este artista madrileño se ha convertido en un referente dentro y fuera de España. Desde su nombre artístico hasta sus relaciones personales, a continuación te contamos todo sobre el polifacético cantante que hoy se sienta en ‘El Hormiguero’, programa presentado por Pablo Motos.

¿Cuántos años tiene C. Tangana?

Nacido en Madrid el 16 de julio de 1990, C. Tangana tiene actualmente 34 años. Su infancia y juventud transcurrieron en la capital española, donde comenzó a interesarse por la música. Aunque su carrera despegó oficialmente en los años 2010, ya desde joven mostró inclinación por el arte, especialmente por el rap, género con el que dio sus primeros pasos en la escena musical.

¿Qué hace ahora C. Tangana?

El artista ha decidido tomarse un respiro musical para centrarse en nuevos proyectos, pero eso no significa que esté inactivo. En un reciente mensaje publicado en sus redes sociales, C. Tangana explicó a sus seguidores que no tiene previsto lanzar nueva música en el futuro cercano. «Voy a estrenar algo que es mucho mejor que toda la música que he hecho en mi vida, que es La guitarra flamenca de Yerai Cortés», comentó mientras disfrutaba de un atardecer en Madrid.

Actualmente está totalmente enfocado en su debut cinematográfico, un proyecto que ha sido elogiado por críticos y figuras destacadas como el cineasta J.A. Bayona. Este giro hacia el cine demuestra su interés por explorar otros campos artísticos, consolidando su perfil como creador polifacético.

¿Por qué se llama C. Tangana?

El verdadero nombre de C. Tangana es Antón Álvarez Alfaro, pero su nombre artístico tiene raíces en su etapa inicial como rapero. «La C viene porque yo antes me llamaba Crema”, explicó en una entrevista. En cuanto a Tangana, el término surgió durante la creación de uno de sus primeros trabajos musicales. «Era una forma de decir conflicto, más o menos. Por pura estética elegí esa palabra y al final quedó muy bien porque se expresó ahí en ese disco».

Este apodo no solo define su estilo provocador, sino que también encapsula la esencia disruptiva de su música y su personalidad.

‘Pucho’ o ‘El Madrileño’: los otros nombres de C. Tangana

A lo largo de su carrera ha sido conocido por varios sobrenombres, cada uno representando una faceta distinta de su arte. Pucho es un apodo que proviene de su círculo más cercano y que refleja su carácter más íntimo y personal.

Por otro lado, El Madrileño, título de uno de sus álbumes más icónicos, se ha convertido en otro de sus alias. Este nombre enfatiza su conexión con Madrid, ciudad que ha sido una constante fuente de inspiración para sus composiciones y que define gran parte de su identidad como artista.

Las novias de C. Tangana

Las relaciones emocionales de C. Tangana han tenido un impacto significativo en su carrera. Se ha inspirado tanto en sus amigas como en sus novias. Entre las mujeres que han marcado su vida destacan nombres conocidos como Rosalía, Berta Vázquez y Carlotta Cosials.

Con Rosalía, una de las artistas más destacadas del panorama internacional, mantuvo una relación que no solo fue romántica, sino también profesional. Juntos lanzaron éxitos como ‘Antes de morirme’ y ‘Llámame más tarde’, que se convirtieron en himnos de su tiempo. Aunque su ruptura en 2018 generó especulaciones, muchos fans creen que el álbum ‘El mal querer’ de Rosalía refleja momentos de su relación.

Carlotta Cosials, vocalista de Hinds, también fue una figura que inspiró a Antón. Aunque no llegaron a ser pareja, el artista expresó su interés en ella en redes sociales. Por último, su romance con Berta Vázquez, actriz conocida por su papel en ‘Vis a vis’, consolidó su imagen como una figura mediática que trasciende lo estrictamente musical.

Las mejores canciones de C.Tangana

El repertorio musical de C. Tangana está lleno de temas que han marcado su carrera. Entre sus canciones más reconocidas se encuentran:

‘Mala Mujer’ (2017): con un videoclip grabado en México, esta canción le otorgó su primer doble disco de platino y se convirtió en un éxito internacional. Su ritmo pegadizo y su temática romántica conquistaron a una audiencia global.

‘Tú me dejaste de querer’ (2020): este tema, una colaboración con Niño de Elche y La Húngara, es considerado por el propio artista como uno de los más importantes de su carrera. Alcanzó un récord de 1.6 millones de reproducciones en un día en España, consolidándolo como uno de los artistas más escuchados del país.

‘Antes de morirme’ (2016): esta colaboración con Rosalía es uno de los temas más emblemáticos de su trayectoria. Representa la química creativa que compartieron durante su relación.

Con estos y otros temas, C. Tangana no solo ha demostrado su capacidad para crear éxitos comerciales, sino también para reinventarse constantemente. El artista sigue sorprendiendo a sus seguidores con cada paso que da, ya sea en la música, el cine o cualquier otro ámbito creativo. Su capacidad para reinventarse, junto con su habilidad para conectar con diferentes públicos, lo convierten en una figura imprescindible en el mundo de la música. ¿Con qué nueva bomba sorprenderá a Pablo Motos?