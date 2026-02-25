El pueblo lleno de piscinas naturales que está al lado de Madrid: perfecto para un fin de semana

Guisando, situado en el Valle del Tiétar, en la Sierra de Gredos, es un encantador pueblo de Ávila con un entorno natural ideal para los aficionados al senderismo y la escalada. Con solo 488 habitantes (INE 2023), su trazado de calles empedradas y arquitectura tradicional se mezcla con un impresionante paisaje montañoso. Los Galayos, un conjunto de agujas graníticas, son el mayor atractivo para escaladores, destacando el Torreón de los Galayos, cumbre icónica del montañismo. En el casco antiguo, la arquitectura vernácula, con casas de adobe y entramados de madera, se complementa con monumentos como el Rollo, símbolo de la independencia de Guisando, y el monumento al Cabrero, que honra su tradición ganadera.

Además, en verano, es posible disfrutar de sus piscinas naturales, como el Charco Verde, rodeadas de paisajes únicos. Guisando combina a la perfección patrimonio histórico y belleza natural. Cerca de la localidad, desde el Nogal del Barranco sale una ruta hacia La Mira, una cumbre de 2.343 metros desde donde se divisa el Parque Regional Sierra de Gredos, un destino ideal para la observación de estrellas. Asimismo, la localidad cuenta con 18 rutas ciclistas que recorren más de 300 kilómetros, adaptadas a diferentes niveles de dificultad.

Guisando, un pueblo con un entorno natural privilegiado

Guisando es una pequeña localidad ubicada en el Valle del Tiétar, en la provincia de Ávila, al sur de la Sierra de Gredos. Con una población de sólo 488 habitantes, se ha posicionado como uno de los destinos rurales más encantadores de la región, especialmente atractivo para quienes disfrutan del turismo de naturaleza y actividades al aire libre.

A pesar de su pequeño tamaño, tiene una rica historia y un gran patrimonio arquitectónico. Pasear por sus calles empedradas es sumergirse en el pasado, ya que el pueblo ha conservado su trazado medieval. Sus casas tradicionales son un buen ejemplo de la arquitectura vernácula, con fachadas de piedra en la planta baja y entramados de madera en las superiores.

El Rollo de Guisando, un monumento histórico, representa la independencia de la localidad del Señorío de Arenas de San Pedro en 1760. Otro punto de interés es el monumento al Cabrero, que recuerda la importancia de la cría de cabras para la economía local en épocas pasadas.

Naturaleza

El principal atractivo de Guisando reside en su impresionante entorno natural. Rodeado de montañas, bosques frondosos y ríos de aguas claras, el pueblo ofrece una gran variedad de actividades al aire libre. Los visitantes pueden disfrutar de la tranquilidad del lugar mientras practican senderismo, escalada o ciclismo.

Desde el Nogal del Barranco, se accede a la ruta hacia La Mira, un pico de 2.343 metros de altura. Desde la cima, se pueden contemplar impresionantes vistas del Parque Regional Sierra de Gredos, un área natural protegida de gran belleza. Además, el entorno de Guisando está perfectamente adaptado para el ciclismo, con más de 300 kilómetros de rutas señalizadas.

Uno de los puntos más icónicos es Los Galayos, una formación de agujas graníticas que se eleva majestuosamente. Este paraje es especialmente popular entre los escaladores, ya que se considera uno de los mejores lugares en España para la escalada clásica. El Torreón de los Galayos, la cumbre más famosa, es un símbolo del montañismo nacional y está presente en el escudo de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada.

En verano, las piscinas naturales de Guisando son increíbles. Las aguas que descienden desde la Sierra de Gredos forman pozas naturales como el Charco Verde y la piscina de Riosequillo, perfectas para refrescarse y disfrutar de un baño rodeado de naturaleza. Estas pozas se encuentran a corta distancia del centro del pueblo, ofreciendo un lugar ideal para relajarse tras un día de caminata.

Destino Starlight

Guisando forma parte de la reserva Starlight del Parque Regional de la Sierra de Gredos, lo que lo convierte en uno de los mejores lugares de España para la observación astronómica. La baja contaminación lumínica permite disfrutar de cielos despejados y espectaculares vistas nocturnas, ofreciendo una experiencia única para los amantes de la astronomía.

Gastronomía

La gastronomía en Guisando, como en toda la comarca de Ávila, destaca por su sencillez y autenticidad, basada en productos locales de alta calidad. Los asados de cabrito y cordero, preparados en hornos de leña, son una especialidad de la zona, al igual que las migas, un plato humilde pero sabroso. Las patatas revolconas y los torreznos también son muy populares entre los visitantes. Para los amantes de los dulces, las perrunillas y los mantecados son delicias tradicionales que no se deben pasar por alto.

Guisando es mucho más que un simple destino turístico. Es un lugar donde la calma y la autenticidad prevalecen, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de desconectar de la rutina. La amabilidad de sus habitantes y la belleza natural que lo rodea hacen de este pueblo un destino ideal para una escapada relajante.