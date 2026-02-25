Adiós para siempre a las cortinas: el truco de las abuelas que vas a utilizar desde ya

Hay un truco que usaban las abuelas y que vamos a usar desde ya mismo, un buen básico que puede hacernos decir adiós para siempre a las cortinas. Tenemos estos elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañen en unos momentos en los que necesitamos empezar a decorar nuestra casa de la manera más práctica posible. La sabiduría de las abuelas es infinita, ellas son y serán el alma de la casa, son las encargadas de hacernos sentir en un lugar al margen del mundo.

Estar en casa de la abuela es como viajar a un lugar que nos aporta una paz interior que difícilmente en la vida volveremos a tener. Son las expertas en hacer que todo encaje a las mil maravillas, que tengamos perfectamente organizado nuestro mundo y acabemos obteniendo algo que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Su casa era un pequeño templo con un elemento que ahora vuelve con fuerza y nos está dejando una serie de detalles que nos harán descubrir en primera persona un truco que pone los pelos de punta.

Las cortinas tienen los días contados

Estamos ante un cambio generacional que nos ha alejado por completo de lo que quizás nos hubiéramos imaginado nunca. Luchamos para adaptarnos a los nuevos tiempos y eso quiere decir que tendremos que afrontar algunos cambios importantes que quizás hasta ahora no habíamos ni esperado.

Son días de transformación total que vemos en las casas y en nuestro día a día, esa lucha constante que tenemos para empezar a gestionar determinados elementos que van de la mano ha vuelto. Tenemos que visualizar determinados cambios en el hogar, apostamos hacia los elementos prácticos y dejamos atrás los más engorrosos.

Sin duda alguna, la casa de la abuela podría tener algunos detalles que hacían más fácil un cambio de ciclo que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Las cortinas pronto pasarán a la historia y lo harán con la mirada puesta a una serie de novedades destacadas que quizás no esperábamos.

Llegan nuevas maneras de ganar privacidad en las casas, en definitiva, el uso de cortinas invita a esa privacidad que necesitamos y que quizás no habíamos tenido en cuenta hasta ahora. Por lo que, habrá llegado el momento de hacer realidad un estilo decorativo que tiene truco.

El truco de las abuelas que es tendencia en decoración

El visillo era el gran aliado de las abuelas para saber qué estaba pasando en la calle. En esos días en los que todos nos conocíamos en el barrio, había una serie de elementos que nos acompañaban y que podían acabar de dar una serie de detalles que son fundamentales y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta.

Por lo que, habrá llegado ese momento de poner algunos elementos de este tipo aquí. Un cambio de rumbo nos está esperando y puede llegar a ser lo que marque un antes y un después. En esta situación que puede ser la que nos afecte en las próximas jornadas, debemos luchar contra cualquier contratiempo que esté presente.

Esas cortinas pesadas y de difíciles de poner y de quitar para limpiar se quedan fuera de casa. Volvemos a la casa de la abuela con un visillo que puede darnos la misma privacidad y que acabará convirtiéndose en un elemento que puede cambiarlo todo en estas jornadas que tenemos por delante.

Este elemento que se colocaba antes de las cortinas, lo podemos tener en casa para añadir calidez. La RAE define este elemento de decoración como: «Cortina pequeña que se coloca en la parte interior de los cristales para resguardarse del sol o impedir la vista desde fuera».

No necesitamos pesadas cortinas para conseguir el mismo efecto, sino que podemos hacernos con un elemento que seguramente nos acompañará en estos días de la mejor manera posible. Un pequeño trozo de cortina, unos estores o unos paneles consiguen hoy en día un efecto similar, sin necesidad de poner nada más en esta mezcla.

De esta manera conseguiremos que el día a día al que nos enfrentamos esté marcado por una situación de cambios que no es nada fácil. Es un primer paso para poder empezar a gestionar una decoración minimalista que quizás se inspire en la de las abuelas, dependerá de la manera en la que queremos que quede nuestra casa.

Siempre hay que hacer caso de los consejos de unas abuelas que sabían muy bien a qué nos enfrentábamos y cómo conseguir aquello que necesitamos. Por lo que, es indispensable prepararnos para dar un paso más en un cambio de rumbo que puede ser importante en casa. Sin cortinas también se puede tener privacidad, tal y como nos enseñaron nuestras abuelas.