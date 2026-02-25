El truco de la Ordenatriz para dejar la silicona del baño como el primer día

Hay un truco de lo más sencillo que nos servirá para dejar la silicona del baño como nueva. Una de las peores pesadillas que llega en cualquier casa y se convierte en un trauma para aquellas personas que quieran tener el baño bien limpio, es cuando la silicona se empieza a volver negra. Por mucho que queramos empezar a mantener nuestra casa en perfectas condiciones será imposible a no ser que tengamos muy claros los trucos de estas especialistas.

Es hora de apostar claramente por algunos elementos que van de la mano y que quizás hasta ahora nunca hubiéramos imaginado. A veces en los pequeños gestos del día a día podremos empezar a crear una serie de elementos que serán los que marcarán la diferencia en todos los sentidos. Por lo que, habrá llegado ese momento de poner en práctica determinados gestos que quizás podemos poner de la mano. Esta forma de dejar la silicona del baño como nueva nos interesa, por lo que, habrá llegado el momento de aprovechar al máximo las redes sociales para conseguir aquello que realmente necesitamos.

Una experta en limpieza comparte sus trucos

La Ordenatriz nos ha cambiado la vida, a través de las redes sociales o de sus libros con los que nos enseña a quitar todo tipo de manchas fácilmente, podemos tener la casa más que limpia. La limpieza se lleva cada semana una cantidad de tiempo que debemos tener en cuenta.

Por lo que habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que nos preocupa de nuestra casa para poder darle solución. Podemos empezar la semana con la ilusión de dejarla especialmente limpias, aquellas zonas de la casa que son más difíciles de mantener en perfectas condiciones.

Unas de las que debemos tener en cuenta es el baño. Quizás la que nos invita a ir en busca de todos los elementos de la mejor forma posible. Consiguiendo que ese día a día al que nos enfrentamos tenga un final feliz. Es cuestión de ponernos manos a la obra con ello.

Vamos a empezar a pensar en lo que queda para tenerlo todo bajo control, incluso esa silicona del baño que se va volviendo negra por momentos en perfectas condiciones. Toma nota de los pasos que debes llevar a cabo para conseguir aquello que te propones.

Este truco para dejar la silicona del baño como nueva te encantará

Te encantará aplicar un sencillo truco que hará que la silicona del baño vuelva a quedar como nueva. Sólo necesitas seguir las directrices de la Ordenatriz para conseguir aquello que realmente necesitas con algunos procesos que te servirán de mucho y que pueden acabar siendo los que marquen una diferencia importante.

Siguiendo con la explicación de esta experta: «Blanquear esa silicona es tan fácil que puedes hacerlo con los niños!!! Eso sí, ponles ropa de trapillo porque la crema puede decolorar!! La crema de agua oxigenada, es la misma que se usa para teñirse el pelo. La puedes comprar en tiendas de artículos de peluquería -y apoyamos a los pequeños comercios- y si no tienes ninguna a mano, en mis destacados, en la carpeta Amzon puedes encontrar el enlace. En el vídeo, yo uso la de 20 vol. que es la que tenía en casa. Si vas a comprar un bote, mejor la de 30 o 40 vol. que son más efectivas. Recuerda que te vale para blanquear casi todos los plásticos como persianas, aires acondicionados, electrodomésticos, etc. Tienes otra publicación -por abajo del todo- de hace dos años, que se llama “blanquear plástico amarillento” para que puedas echarle un vistazo. Si la silicona está con moho, especialmente la de la ducha, coloca trapos viejos empapados en lejía en contacto directo con la silicona, durante toda una noche, y limpia a la mañana siguiente! Verás que se quedan como nuevos. Pero si la silicona ya está muy estropeada, no queda otra que cambiarla».

Este elemento es uno de los que debemos empezar a tener en cuenta, si la silicona ha sufrido mucho o ya tiene unos años, es mejor cambiarla. Nos ahorraremos más de un dolor de cabeza y el baño parecerá nuevo. Estos pequeños detalles son los que hacen que esta parte de la casa tan importante se vean mucho mejor.

El baño es una de las habitaciones que representa una carta de presentación, nos acaba dando información de cada uno de nuestros pasos, siendo un elemento indispensable para poder afrontar determinadas situaciones. Habrá llegado el momento de crear una serie de elementos que serán los que marcarán un antes y un después. Toma nota de este truco de lo más útil de mano de una de las grandes expertas en limpieza de nuestros días.