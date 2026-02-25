Madrid se blinda ante la llegada de más de 4.200 aficionados del Benfica con motivo del partido de vuelta del playoff de la Champions que enfrentará este miércoles al Real Madrid y al conjunto lisboeta en el Santiago Bernabéu. El encuentro ha sido declarado de alto riesgo, con especial atención al desplazamiento del grupo ultra del club portugués, los conocidos como ‘No Name Boys’, considerados uno de los colectivos radicales más activos del continente.

Este grupo, habitual protagonista de incidentes en desplazamientos europeos, tiene previsto acudir al estadio y permanecer durante toda la jornada en distintos puntos de la capital. El pasado año ya protagonizó altercados en Barcelona, con cinco de sus miembros detenidos, y recientemente 63 fueron arrestados tras un derbi de fútbol sala ante el Sporting de Portugal.

Ante este escenario, las fuerzas de seguridad han diseñado un amplio dispositivo para prevenir incidentes y garantizar la seguridad ciudadana. Cerca de 1.800 efectivos velarán por el normal desarrollo de la jornada, tanto en las inmediaciones del estadio como en los principales puntos de tránsito de aficionados.

El operativo estará integrado por agentes de la Policía Nacional -con unidades de Intervención Policial, Brigada Provincial de Información, Brigada Móvil, Guías Caninos, Subsuelo y Servicio Aéreo con drones- y por efectivos de la Policía Municipal de Madrid. También participarán Samur-Protección Civil, Bomberos y personal de seguridad privada del Real Madrid. Metro reforzará igualmente la presencia de vigilantes en las estaciones próximas al estadio.

Además, los clubes están obligados a aplicar medidas adicionales en la venta de entradas, la separación de aficiones dentro del recinto y el control de accesos, con el objetivo de minimizar riesgos.

Tensión previa

El contexto reciente alimenta la preocupación. En el partido de la fase de liga disputado en Lisboa, radicales vinculados al entorno ultra del Real Madrid -expulsados del club- se desplazaron a la capital portuguesa, aunque no se produjeron enfrentamientos.

En el choque de ida, disputado la pasada semana en el estadio da Luz, el autobús del Real Madrid fue interceptado por radicales, que lanzaron objetos contra el vehículo. Aunque no se produjeron daños personales ni se rompieron las lunas, el episodio elevó la tensión de una eliminatoria que ahora traslada su capítulo decisivo a la capital española bajo estrictas medidas de seguridad.